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Николай Никифоров: "Отсутствие НДС для иностранных игроков тормозит развитие отечественной интернет-торговли"

Минкомсвязи РФ призывает найти сбалансированный подход к беспошлинному ввозу в РФ товаров иностранными интернет-ритейлерами для создания условий развития отечественных компаний.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил в понедельник на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы, что существующие условия, при которых ввозная пошлина не взимается с товаров стоимостью менее 1000 евро, приобретенных на зарубежных интернет-площадках в личных целях, и отсутствие НДС для иностранных игроков не позволяет развиваться отечественной интернет-торговле.

«Это условия, в которых мы не можем поддержать отечественных игроков», — считает министр.

По его словам, в настоящее время онлайн-торговля занимает 4% в общем объеме торговли в РФ. Потенциал роста этого рынка, полагает Н.Никифоров, очень большой. В качестве примера он привел Китай, в котором на покупки через интернет приходится 18% торговли. В Европе этот показатель составляет 10-12%, сообщил министр.

«Мы точно будем расти, причем очень быстро. Будем расти в разы», — отметил глава Минкомсвязи. Он добавил, что условия для этого частично уже созданы в прошедшие годы: значительно выросло количество пользователей интернетом (76% населения), улучшилась работа «Почты России», оборот посылок через которую увеличился за 4 года в 12-13 раз — и «Почта» научилась с этим справляться. Значимым шагом стало также открытие отделений «Почта банка» в отдаленных уголках страны, где раньше не было доступа к банковским услугам, отметил министр.

В следующий понедельник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует провести заседание рабочей группы по вопросу введения НДС в отношении иностранных интернет ритейлеров — AliExpress, Amazon, eBay и других. С инициативой ввести налогообложение в отношении зарубежных игроков онлайн-ритейла не первый год выступает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Lamodа, Media Markt, re:Store, «М.Видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Юлмарт» и других ритейлеров,).

Недавно ассоциация направила соответствующие предложения в ФАС и другие ведомства. Аналогичное решение уже принято в отношении иностранных интернет-продавцов программного обеспечения и цифрового контента (так называемый «налог на Google»), которые должны вставать на учет в ФНС и платить НДС 18%. Для зарубежных онлайн-ритейлеров АКИТ предлагает рассчитывать ставку НДС по упрощенному правилу в размере 15,25% от конечной цены проданного товара. В отношении неплательщиков предполагается применять блокировку сайта Роскомнадзором по обращению ФНС.

Автор: Анна
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