Nissan запустила сервис онлайн-покупки автомобилей

Автомобильная компания Nissan объявила о запуске сервиса онлайн-продаж автомобилей в России. Теперь можно забронировать автомобиль по VIN номеру на складе дилера, внеся частичную или полную оплату. В скором времени онлайн можно будет приобрести «Сервисный контракт», услугу по постгарантийному обслуживанию «Nissan Service 3+», аксессуары для автомобилей и брендированную сувенирную продукцию.

Первым возможность онлайн-покупки авто в России ввел новосибирский дилерский центр «Эксперт НСК». Еще 11 центров находятся в процессе подключения этой функции. В дальнейшем Nissan подключит к системе все российские центры.

«Мы стремимся предоставлять наиболее удобные и гибкие возможности приобретения автомобилей Nissan и поддерживаем наших клиентов, не только предлагая лучшие продукты, но и обеспечивая комфортное пользование на протяжении всего срока жизни автомобиля! Онлайн-продажи — новый и очень важный шаг в современном автомобильном мире, позволяющий автопроизводителям идти нога в ногу с прогрессом», — отметил глава Nissan в России Андрей Акифьев.

Компания Nissan работает на российском рынке с 2004 г., ей принадлежат три бренда: Nissan, Infiniti и Datsun. Продажи в 2017 г. составили 105,5 тыс. авто, доля рынка — 6,6%. В 2016 г.