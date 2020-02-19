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Носки, FIFA и бритвы: что заказывают на Беру перед 23 февраля

Эксперты маркетплейса Беру изучили, что пользователи заказывали накануне 23 февраля. Сравнивались периоды 11–17 февраля и 28 января — 3 февраля.

Перед праздником больше всего вырос спрос на игры для ПК и приставок — почти в 4 раза. Самыми популярными стали вышедшая в сентябре FIFA 20 и Red Dead Redemption 2 — хит 2018 года. Более чем в 1,5 раза чаще на Беру стали заказывать и другие геймерские товары: рули, джойстики, геймпады и сами игровые приставки.

Активно растёт количество заказов с товарами для различных хобби. Так, почти в 2 раза вырос интерес к рыболовным принадлежностям. В 2 раза чаще стали заказывать и ароматизаторы для салона автомобиля, товары для ухода за салоном, видеорегистраторы.

Кроме того, на Беру почти в 3 раза вырос спрос на мужские носки, а средний чек на них составил 968 рублей. Ещё в 2 раза возрос интерес пользователей к мужской домашней обуви, кошелькам и обложкам для документов.

Чаще стали заказывать и технику для красоты: в 2 раза вырос спрос на электробритвы и аксессуары для них, машинки для стрижки и триммеры.

Автор: Анна
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