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Носочно-конфетная аналитика: спрос на подарки к 23 февраля и 8 марта

Аналитики «Биглион» посмотрели, какие подарки получают в России перед «гендерными» праздниками. Так, спрос на подарки к 23 февраля и 8 марта растет примерно на 14%, однако впечатляет рост некоторых категорий в сравнении с годом: продажи носков в феврале возрастают на 431% больше, сладости продаются на 390% больше, на 58% в феврале и на 40% в марте возрастают продажи романтических фотосессий. Цветов продается в марте на 161% больше, чем обычно.

Расчеты были сделаны на основе сравнения среднедневных продаж 1 квартала 2018 в обычные дни, задолго до праздников, и в дни предпраздничные (неделя перед 23 февраля и неделя перед 8 марта).

Кроме максимально растущих категорий, популярными подарками в период оказались так называемые «впечатления», которые не положишь дома, но которые дарят какие-то эмоции.

«Если несколько лет назад в качестве подарка чаще приобреталась какая-то вещь, от простых сувениров до косметических средств и одежды, то сейчас все чаще стали дарить на праздники подарок-впечатление — активный отдых, развлечение», — отмечают в компании.

На праздник дарят посещение ресторана — доля покупок составила 45% и активный отдых — 26%; игра в боулинг или бильярд — 9% проданных купонов в категории «Развлечения» в период 15-22 февраля 2018, полет в аэротрубе — 5%; прогулки на квадроцикле или картинг — 10%; посещение аквапарка или батутного центра — 25%. Всего в 2018 году с 15 по 22 февраля было куплено 141 тыс. купонов. Возраст самых активных покупателей — от 25 до 34 лет.

Подарки к 23 февраля начинают продаваться с середины месяца, сразу после дня Святого Валентина. А вот к 8 марта очень часто подарки покупаются накануне, хотя рост продаж товаров и услуг индустрии красоты, сферы отдыха и развлечений отмечается практически сразу после 23 февраля.

Автор: Анна
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