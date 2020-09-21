Новое исследование Smurfit Kappa: экологичность входит в моду

Недавний опрос, проведенный Группой Smurfit Kappa — лидером в области упаковочных решений на бумажной основе — показал, что онлайн-покупатели требуют, чтобы бренды использовали безопасную для окружающей среды упаковку.

В ходе опроса, в котором приняли участие жители четырех европейских стран, выяснилось, что после начала пандемии COVID-19 41% людей, совершающих онлайн-покупки модной одежды, стали серьезнее относиться к вопросам окружающей среды.

Согласно результатам опроса покупателей из Германии, Ирландии, Нидерландов и Великобритании около половины опрошенных покупают одежду и аксессуары в интернет-магазинах раз в месяц или чаще, причем популярность онлайн-покупок возросла как среди женщин (на 44%), так и среди мужчин (на 43%).

Потребители меняют поведение

Потребители стали чаще выбирать продавцов, которые заявляют, что за последние полгода повысили экологичность своей продукции и уменьшили использование опасного для природы пластика.

В ходе исследования выяснилось, что:

25% покупателей одежды и аксессуаров выясняют уровень экологичности бренда перед покупкой;

35% отказываются совершать покупку, если выясняется, что производитель не использует безопасную для окружающей среды упаковку;

23% опрошенных заявили, что совершали повторные покупки продукции бренда, если доверяли его экологической репутации.

Комментируя результаты опроса, вице-президент Smurfit Kappa по инновациям и развитию Арко Беркенбош (Arco Berkenbosch) отметил: «Потребители хотят, чтобы бренды интернет-магазинов четко осознавали влияние своей деятельности на окружающую среду и общество. Модные бренды, как и прочие бренды, должны подстраиваться под нужды потребителей, касающиеся экологической безопасности, в противном случае они рискуют потерять покупателей.

На всех четырех рынках, где проводилось исследование, прослеживается устойчивая тенденция растущего интереса европейских потребителей к брендам, которые повышают экологическую безопасность своей продукции даже в период текущего экономического кризиса».

Покупатели хотят знать больше

Тем не менее онлайн-покупатели модной одежды, стремясь выбрать экологичную продукцию, сталкиваются с некоторыми сложностями. Опрошенные указали на недостаток информации о товаре (34%), небогатый выбор экологически чистой продукции (32%) и завышенные цены (30% опрошенных). Более половины респондентов (57%) заявили, что хотели бы, чтобы интернет-магазины модной одежды стремились повысить уровень экологичности упаковки продукции. Эти результаты показывают, что вопросы экологической безопасности значительно влияют на покупательское поведение и что важно соответствовать запросам клиентов, чтобы не потерять их доверие.

Потребители все больше заботятся об экологической безопасности приобретаемой продукции, в том числе, о безопасности ее упаковки. Чтобы соответствовать современным запросам покупателей, бренды должны пересмотреть свое отношение к безопасности продукции для окружающей среды.

Экологичность упаковки — ключевой вопрос

Исследование показало, что наличие экологичной упаковки имеет большее значение для положительного впечатления от покупки, чем традиционные методы маркетинга.

Большинство опрошенных утверждают, что такие показатели, как эффективное использование материалов (62%), использование экологически чистых материалов (61%) и высокий экологический рейтинг бренда (56% опрошенных), положительно влияют на их впечатление после получения посылки. Две трети потребителей (66%) считают, что интернет-магазины модной одежды несут ответственность за экологичность своей упаковки.

Поэтому чтобы соответствовать требованиям покупателей и интернет-магазинов, Smurfit Kappa расширила линейку экологически безопасной упаковки, разработанной для электронной розничной торговли одеждой и аксессуарами. Компания предлагает широкий ассортимент стильных упаковок для вещей любых форм и размеров, а инновационный дизайн продукции позволяет легко открывать и закрывать упаковку в случае возврата товаров. Все упаковки биоразлагаемы, изготовлены из мономатериала и легко перерабатываются. Упаковка на основе бумаги — выгодное решение для брендов, заботящихся о природе.

«Результаты показывают, что упаковка влияет на покупателей и их выбор. Покупатели лояльнее относятся к брендам, использующим экологически безопасную упаковку. А бренды, которые не следуют данному тренду, будут сталкиваться с последствиями своего решения», — отметил Арко Беркенбош.