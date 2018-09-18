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Новое приложение Директ.Коммандер вышло из беты

Яндекс вывел из беты новое приложение Директ.Коммандер. Его уже можно скачать для Windows и для macOS.

В Коммандере уже появилось много полезных опций: Инспектор для массового редактирования, импорт и экспорт файлов, работа с графическими объявлениями, а  также корректировка (кросс-минусовка) фраз, импорт файлов и настройка видимости столбцов.

Выход из беты не означает, что изменений больше не будет. В сентябре–октябре в новом Коммандере появятся еще две долгожданные возможности — корректировки ставок и работа с уточнениями.

Сейчас старый и новый Коммандер — полностью самостоятельные программы. Пользователь может работать с двумя приложениями сразу и установка одного никак не повредит другому.

До конца сентября команда Коммандера будет принимать  все пожелания к новому приложению, а затем объявит о дате закрытия старого приложения.

Автор: Анна
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