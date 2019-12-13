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Новогодние елки: спрос и цены в разных городах

Россияне предпочитают украшать свои дома на Новый год искусственными елками, на них приходится 58% всего спроса, выяснили аналитики Авито. Однако этот тренд не поддержали жители 7 крупнейших городов, которые отдали в 2019 году предпочтение живым елкам. Больше всего поклонников натуральной ели проживает в Барнауле, Перми и Саратове. Декоративную ель чаще всего выбирают жители Нижнего Новгорода. В среднем по России приобрести этот обязательный атрибут Нового года стало дороже: стоимость искусственных елок увеличилась на 5%, а живых — на 9%.

Какую новогоднюю елку выбирают россияне

В этом году больше половины россиян планируют в Новый год поставить у себя дома искусственную елку — 58% спроса пришлось на декоративные ели. Наиболее часто их выбирают в Нижнем Новгороде (88%), Иркутске (85%), Тольятти (82%) и Казани (81%).

Приобрести натуральную ель в 2019 году настроены 42% россиян. Поклонников живой елки и аромата хвои в доме больше всего проживает в Алтайском крае и на востоке европейской части России: в Барнауле, Перми и Саратове доля натуральных елей составила по 63% от спроса. Также встретить 2020 год с живой елью хотят жители Ульяновска (62%), Омска (59%), Краснодара (59%) и Ростова-на-Дону (54%).

В целом по России популярность живых елок выросла на 10% за год, а искусственных — на 22% за год. Предложение живых и декоративных елей по стране также увеличилось за год: на 28% на 53% соответственно. Искусственные новогодние ели во всех 23 крупнейших городах стали предлагать чаще, в то же время в 4 из 23 — отмечено снижение предложения живых елей. Только в Иркутске предложение живых елей за год не изменилось.

Рейтинг городов по доле спроса искусственных елок, 1 ноября — 9 декабря 2019 год, вся Россия

Город

Искусственные елки

Живые елки

1

Нижний Новгород

88%

12%

2

Иркутск

85%

15%

3

Тольятти

82%

18%

4

Казань

81%

19%

5

Ижевск

79%

21%

6

Самара

73%

27%

7

Новосибирск

71%

29%

8

Красноярск

69%

31%

9

Москва

68%

32%

10

Волгоград

65%

35%

11

Санкт-Петербург

65%

35%

12

Тюмень

63%

37%

13

Екатеринбург

59%

41%

14

Воронеж

58%

42%

15

Челябинск

56%

44%

16

Уфа

52%

48%

17

Ростов-на-Дону

46%

54%

18

Краснодар

41%

59%

19

Омск

41%

59%

20

Ульяновск

38%

62%

21

Барнаул

37%

63%

22

Пермь

37%

63%

23

Саратов

37%

63%

 

вся Россия

58%

42%

Стоит отметить, что в 2018 году сторонников украшать свой дом на Новый год живой елкой было значительно больше: в 11 из 23 рассматриваемых крупнейших городов выбирали натуральную ель. Лидером по спросу был Ульяновск, где для 84% местных жителей главным атрибутом праздника считалась живая ель. Далее следовали Пермь и Челябинск (по 76%), Краснодар (73%), Саратов (61%), Ростов-на-Дону (59%). Еще по 55% было у Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. В Воронеже число поклонников живой ели составило 54%, а в Новосибирске — 52%.

Средняя цена новогодней елки

В среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной елки обойдется россиянам на 41% дороже, чем живой. За год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: искусственная ель подорожала на 5%, а живая — на 9%.

Доступнее всего приобрести искусственную елку в Ижевске (1 275 рублей), Омске (1 313 рублей), Казани (1 455 рублей) и Ульяновске (1 477 рублей). Самые дорогие декоративные ели продаются в Краснодаре (2 176 рублей) и Иркутске (2 059 рублей), что на 12% и 6% больше, чем в среднем по Москве (1 944 рубля) и на 23% и 16% дороже, чем в среднем по России (1 769 рублей).

Самая высокая средняя стоимость на живые новогодние елки отмечена в Барнауле (1 817 рублей) и Москве (1 544 рубля). Дешевле всего они стоят в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей) и Екатеринбурге (695 рублей). В среднем по стране живая ель обойдется в 1 253 рубля.

Средняя цена искусственных и живых новогодних елок, динамика средней цены (2019 г. к 2018 г.)

Автор: Анна
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