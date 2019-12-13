Новогодние елки: спрос и цены в разных городах

Россияне предпочитают украшать свои дома на Новый год искусственными елками, на них приходится 58% всего спроса, выяснили аналитики Авито. Однако этот тренд не поддержали жители 7 крупнейших городов, которые отдали в 2019 году предпочтение живым елкам. Больше всего поклонников натуральной ели проживает в Барнауле, Перми и Саратове. Декоративную ель чаще всего выбирают жители Нижнего Новгорода. В среднем по России приобрести этот обязательный атрибут Нового года стало дороже: стоимость искусственных елок увеличилась на 5%, а живых — на 9%.

Какую новогоднюю елку выбирают россияне

В этом году больше половины россиян планируют в Новый год поставить у себя дома искусственную елку — 58% спроса пришлось на декоративные ели. Наиболее часто их выбирают в Нижнем Новгороде (88%), Иркутске (85%), Тольятти (82%) и Казани (81%).

Приобрести натуральную ель в 2019 году настроены 42% россиян. Поклонников живой елки и аромата хвои в доме больше всего проживает в Алтайском крае и на востоке европейской части России: в Барнауле, Перми и Саратове доля натуральных елей составила по 63% от спроса. Также встретить 2020 год с живой елью хотят жители Ульяновска (62%), Омска (59%), Краснодара (59%) и Ростова-на-Дону (54%).

В целом по России популярность живых елок выросла на 10% за год, а искусственных — на 22% за год. Предложение живых и декоративных елей по стране также увеличилось за год: на 28% на 53% соответственно. Искусственные новогодние ели во всех 23 крупнейших городах стали предлагать чаще, в то же время в 4 из 23 — отмечено снижение предложения живых елей. Только в Иркутске предложение живых елей за год не изменилось.

Рейтинг городов по доле спроса искусственных елок, 1 ноября — 9 декабря 2019 год, вся Россия

№ Город Искусственные елки Живые елки 1 Нижний Новгород 88% 12% 2 Иркутск 85% 15% 3 Тольятти 82% 18% 4 Казань 81% 19% 5 Ижевск 79% 21% 6 Самара 73% 27% 7 Новосибирск 71% 29% 8 Красноярск 69% 31% 9 Москва 68% 32% 10 Волгоград 65% 35% 11 Санкт-Петербург 65% 35% 12 Тюмень 63% 37% 13 Екатеринбург 59% 41% 14 Воронеж 58% 42% 15 Челябинск 56% 44% 16 Уфа 52% 48% 17 Ростов-на-Дону 46% 54% 18 Краснодар 41% 59% 19 Омск 41% 59% 20 Ульяновск 38% 62% 21 Барнаул 37% 63% 22 Пермь 37% 63% 23 Саратов 37% 63% вся Россия 58% 42%

Стоит отметить, что в 2018 году сторонников украшать свой дом на Новый год живой елкой было значительно больше: в 11 из 23 рассматриваемых крупнейших городов выбирали натуральную ель. Лидером по спросу был Ульяновск, где для 84% местных жителей главным атрибутом праздника считалась живая ель. Далее следовали Пермь и Челябинск (по 76%), Краснодар (73%), Саратов (61%), Ростов-на-Дону (59%). Еще по 55% было у Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. В Воронеже число поклонников живой ели составило 54%, а в Новосибирске — 52%.

Средняя цена новогодней елки

В среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной елки обойдется россиянам на 41% дороже, чем живой. За год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: искусственная ель подорожала на 5%, а живая — на 9%.

Доступнее всего приобрести искусственную елку в Ижевске (1 275 рублей), Омске (1 313 рублей), Казани (1 455 рублей) и Ульяновске (1 477 рублей). Самые дорогие декоративные ели продаются в Краснодаре (2 176 рублей) и Иркутске (2 059 рублей), что на 12% и 6% больше, чем в среднем по Москве (1 944 рубля) и на 23% и 16% дороже, чем в среднем по России (1 769 рублей).

Самая высокая средняя стоимость на живые новогодние елки отмечена в Барнауле (1 817 рублей) и Москве (1 544 рубля). Дешевле всего они стоят в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей) и Екатеринбурге (695 рублей). В среднем по стране живая ель обойдется в 1 253 рубля.

Средняя цена искусственных и живых новогодних елок, динамика средней цены (2019 г. к 2018 г.)