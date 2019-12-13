Новогодние елки: спрос и цены в разных городах
Россияне предпочитают украшать свои дома на Новый год искусственными елками, на них приходится 58% всего спроса, выяснили аналитики Авито. Однако этот тренд не поддержали жители 7 крупнейших городов, которые отдали в 2019 году предпочтение живым елкам. Больше всего поклонников натуральной ели проживает в Барнауле, Перми и Саратове. Декоративную ель чаще всего выбирают жители Нижнего Новгорода. В среднем по России приобрести этот обязательный атрибут Нового года стало дороже: стоимость искусственных елок увеличилась на 5%, а живых — на 9%.
Какую новогоднюю елку выбирают россияне
В этом году больше половины россиян планируют в Новый год поставить у себя дома искусственную елку — 58% спроса пришлось на декоративные ели. Наиболее часто их выбирают в Нижнем Новгороде (88%), Иркутске (85%), Тольятти (82%) и Казани (81%).
Приобрести натуральную ель в 2019 году настроены 42% россиян. Поклонников живой елки и аромата хвои в доме больше всего проживает в Алтайском крае и на востоке европейской части России: в Барнауле, Перми и Саратове доля натуральных елей составила по 63% от спроса. Также встретить 2020 год с живой елью хотят жители Ульяновска (62%), Омска (59%), Краснодара (59%) и Ростова-на-Дону (54%).
В целом по России популярность живых елок выросла на 10% за год, а искусственных — на 22% за год. Предложение живых и декоративных елей по стране также увеличилось за год: на 28% на 53% соответственно. Искусственные новогодние ели во всех 23 крупнейших городах стали предлагать чаще, в то же время в 4 из 23 — отмечено снижение предложения живых елей. Только в Иркутске предложение живых елей за год не изменилось.
Рейтинг городов по доле спроса искусственных елок, 1 ноября — 9 декабря 2019 год, вся Россия
|
№
|
Город
|
Искусственные елки
|
Живые елки
|
1
|
Нижний Новгород
|
88%
|
12%
|
2
|
Иркутск
|
85%
|
15%
|
3
|
Тольятти
|
82%
|
18%
|
4
|
Казань
|
81%
|
19%
|
5
|
Ижевск
|
79%
|
21%
|
6
|
Самара
|
73%
|
27%
|
7
|
Новосибирск
|
71%
|
29%
|
8
|
Красноярск
|
69%
|
31%
|
9
|
Москва
|
68%
|
32%
|
10
|
Волгоград
|
65%
|
35%
|
11
|
Санкт-Петербург
|
65%
|
35%
|
12
|
Тюмень
|
63%
|
37%
|
13
|
Екатеринбург
|
59%
|
41%
|
14
|
Воронеж
|
58%
|
42%
|
15
|
Челябинск
|
56%
|
44%
|
16
|
Уфа
|
52%
|
48%
|
17
|
Ростов-на-Дону
|
46%
|
54%
|
18
|
Краснодар
|
41%
|
59%
|
19
|
Омск
|
41%
|
59%
|
20
|
Ульяновск
|
38%
|
62%
|
21
|
Барнаул
|
37%
|
63%
|
22
|
Пермь
|
37%
|
63%
|
23
|
Саратов
|
37%
|
63%
|
|
вся Россия
|
58%
|
42%
Стоит отметить, что в 2018 году сторонников украшать свой дом на Новый год живой елкой было значительно больше: в 11 из 23 рассматриваемых крупнейших городов выбирали натуральную ель. Лидером по спросу был Ульяновск, где для 84% местных жителей главным атрибутом праздника считалась живая ель. Далее следовали Пермь и Челябинск (по 76%), Краснодар (73%), Саратов (61%), Ростов-на-Дону (59%). Еще по 55% было у Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. В Воронеже число поклонников живой ели составило 54%, а в Новосибирске — 52%.
Средняя цена новогодней елки
В среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной елки обойдется россиянам на 41% дороже, чем живой. За год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: искусственная ель подорожала на 5%, а живая — на 9%.
Доступнее всего приобрести искусственную елку в Ижевске (1 275 рублей), Омске (1 313 рублей), Казани (1 455 рублей) и Ульяновске (1 477 рублей). Самые дорогие декоративные ели продаются в Краснодаре (2 176 рублей) и Иркутске (2 059 рублей), что на 12% и 6% больше, чем в среднем по Москве (1 944 рубля) и на 23% и 16% дороже, чем в среднем по России (1 769 рублей).
Самая высокая средняя стоимость на живые новогодние елки отмечена в Барнауле (1 817 рублей) и Москве (1 544 рубля). Дешевле всего они стоят в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей) и Екатеринбурге (695 рублей). В среднем по стране живая ель обойдется в 1 253 рубля.
Средняя цена искусственных и живых новогодних елок, динамика средней цены (2019 г. к 2018 г.)