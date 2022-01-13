Новогодние праздники кончились. Россияне стали меньше тратить

В первых числах января 2022 года,как сообщает Ромир индекс среднего чека резко сократился по сравнению с предыдущей неделей на 13% (103 рубля). Стоимость одной покупки в среднем после новогодних праздников вернулась к показателям середины декабря 2021 и составила 699 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс вырос на 9% (56 рублей).

Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (638 рублей) недельный чек выше на 10% или 61 рубль.