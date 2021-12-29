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Новогодние тренды: растет спрос на эко-елки и услуги по декору деревьев

Растущая популярность экодвижения в России побудила жителей страны задуматься об альтернативе срезанным и искусственным деревьям. В этом году эксперты Авито зафиксировали рост спроса на «экологичные» ели в горшках, а также на услуги по аренде новогодних деревьев и их оформлению.

Продлеваем Новый год

В России набирают популярность живые елки в горшках — более экологичная альтернатива срубленным деревьям и синтетическим вариантам. Такая ель будет радовать своим видом и запахом не только во время праздничных дней, но и после — саженец можно посадить на своем участке.

В декабре спрос на ели в горшках в целом по стране вырос на 84%, а объявлений с «зеленой красавицей» на площадке стало больше на 65%. Покупка праздничного дерева обойдется пользователям сайта в среднем в 500 рублей, что дешевле цены прошлого года на 17%.

В Москве интерес к экологичной ели вырос в 2,2 раза, а продавать дерево в горшке стали на 43% чаще. Москвичи могут приобрести главное украшение новогодней ночи в среднем за 1 500 рублей — на 6% дешевле по сравнению с прошлым годом.

В Санкт-Петербурге ель в горшке стала востребованнее на 31%, а число объявлений с товаром выросло в 2,5 раза. Стать владельцем новогоднего дерева в городе можно в среднем за 1 700 рублей.

Арендованное счастье

В этом году все больше россиян пользуются услугой по аренде живых и искусственных новогодних елок. Такое решение имеет несколько преимуществ: не нужно искать место для хранения и тратить время на сборку, а также каждый год можно арендовать разные деревья с необычным декором.

В целом по стране такую услугу в декабре искали на 86% чаще, чем в прошлом году, а предложений с арендой стало больше на 11%. Заказать праздничное дерево пользователи площадки могут в среднем за 1 000 рублей.

Москвичи интересовались арендой елок в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость услуги в городе составляет 2 000 рублей. За год цена не изменилась.

В Санкт-Петербурге спрос на аренду новогодних деревьев подскочил в 2,5 раза, а предлагать услугу стали на 15% чаще. В этом году арендованные елки стали дороже на 25%, а средняя стоимость составляет 1 250 рублей.

«Елочные» стилисты

Те, кто не любит самостоятельно распутывать гирлянды и развешивать елочные игрушки, все чаще ищут услуги по оформлению новогодних деревьев. Специалисты самостоятельно украсят елку в соответствии с любым дизайнерским решением.

В целом по России в декабре популярность услуги выросла на 48%, а количество объявлений о декорировании праздничного дерева увеличилось на 5%. Нанять оформителя можно в среднем за 1 000 рублей.

Жители Москвы хотели воспользоваться услугами декоратора елок на 65% больше по сравнению с прошлым годом, а количество объявлений выросло на 9%. Оформление елки обойдется жителям города в среднем в 1 500 рублей.

Петербуржцы искали мастеров по украшению новогодних деревьев на 52% чаще, чем в прошлом году, а специалисты предлагали свои услуги на 5% больше. Воспользоваться таким предложением в городе можно в среднем за 1 000 рублей.

Автор: Elvira
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