Новые склады продолжают вводиться в эксплуатацию, но ставки аренды все равно растут

Согласно исследованию CBRE, из-за недостатка свободных помещений и стабильно-высокого спроса на них ставки аренды возросли. Среднее значение арендной ставки впервые за последние 3 года достигло отметки 3800 руб. за кв.м. в год. Анализируя ситуацию, можно с уверенностью прогнозировать дальнейший рост арендных ставок. Предположительно их уровень составит 4000 руб. за кв.м. в год.

За первое полугодие 2019 года объем нового строительства возрос в 2 раза по сравнению с первым полугодием 2018 года. Он составил 301 тыс. кв.м. Но, несмотря на большой объем, лишь 30% новых площадей возможно использовать для аренды. Остальные 70% нашли своих клиентов еще до завершения строительства.

Общий объем вакантных помещений во втором квартале 2019 года составил 575 тыс. кв.м. Доля свободных площадей сохранилась на уровне предыдущего квартала и составила 4,7% от общего объема предложения. Объекты нового строительства заняли лишь 35% в структуре свободных помещений. Остальные 65% заняли объекты вторичного рынка.