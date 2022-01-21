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Новые тенденции рынка бытовой техники

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Price.ru
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Среди российских потребителей набирает популярность аренда бытовой техники и гаджетов, отмечают эксперты онлайн-сервиса сравнения цен и товаров Price.ru. Аналитики пришли к такому выводу, проанализировав спрос на аренду техники и сравнив интернет-запросы пользователей за последнее полугодие относительно аналогичного периода 2020 года.

На рынке аренды наблюдается спрос на крупную бытовую технику для кухни. Так, сепараторы и маслобойки выросли на 27%, посудомоечные машины — на 27%, холодильники — на 22%. Все чаще интересуются арендой климатической техники. Системы отопления выросли в спросе на 34%, а водонагреватели и бойлеры — на 30%. За полгода появился интерес к аренде силовых тренажеров (+251%) и детских спортивных комплексов (+191%).

«Данная тенденция усиливается в связи с подорожанием гаджетов, ввозимых из-за границы — цены на них увеличились в среднем на 15%. Поэтому покупателям бывает выгоднее что-то взять в аренду, чем купить в полное владение. Особенно логичной кажется аренда сезонных товаров, например, климатической техники или спортинвентаря. Так, средняя цена одной из популярных моделей беговых дорожек составляет почти 33 тыс. руб. В аренду ее можно взять за 3 тыс. руб. в месяц, например, на зиму — в теплое время года многие предпочтут бегать на улице. Кроме финансовой выгоды, этот вариант избавляет от необходимости где-то хранить неиспользуемые громоздкие устройства. Аренда бытовой и другой техники — ожидаемое продолжение шеринг-экономики и тренда на осознанность», — считают эксперты сервиса.

В Price.ru отмечают, что популярной для аренды остается и оргтехника. Малый и средний бизнес предпочитает не тратить бюджеты на покупку собственных ламинаторов (их арендуют на 394% чаще), оборудования для конференций (+371%), машин для уничтожения бумаги (+49%) и 3D-принтеров (+69%). Спросом также пользуются стабилизаторы напряжения (+80%), графические планшеты и дигитайзеры (+76%), жесткие диски (+57%) и персональные компьютеры (+58%).

«В условиях зачастивших локдаунов и повсеместного гибридного формата работы все более выгодной кажется именно аренда некоторых элементов офисной техники. Дорогим МФУ никто не воспользуется, если офис в течение трех месяцев будет закрыт. Похожая история — с персональными компьютерами. Более того, если, например, у сотрудника, перешедшего на удаленку, подходящего для работы компьютера дома нет, вполне логично предоставить ему именно аренду устройства за счет компании», — добавили представители Price.ru.

В среднем на 30% вырос интерес к инструментам для ремонта — россияне все чаще не покупают, а берут в аренду труборезы, дрели, ломы, монтировки, краскопульты. Высокий спрос на аренду вышивальных (+77%) и вязальных машин (+32%).

В последние полгода популярной категорией аренды среди молодежи стали смартфоны. Молодые потребители предпочитают взять новый гаджет на «тест-драйв», прежде чем приобрести, чтобы оценить его преимущества и недостатки. Кроме того, аренда на небольшой срок может оказаться выгоднее покупки или же покупки в кредит. Так, средняя цена самого востребованного в аренде смартфона iPhone 12 Pro Max составляет 99 145 руб. Предложения по его аренде начинаются от 1300 руб. в день или 8100 руб. в месяц, тогда как для покупки телефона в кредит ежемесячный платеж составит около 9700 руб.

Еще одна популярная категория арендных товаров для молодежи — музыкальные инструменты. Так, за последние полгода на 44% чаще стали интересоваться арендой гитар, на 29% — синтезаторов и цифровых пианино. Это также дает возможность ближе познакомиться с инструментом перед его покупкой и сделать правильный выбор.

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Компании и сервисы: Price.ru
Автор: Elvira
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