Новые тренды на мебельном рынке

В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд руб. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3% (до 397,6 млрд руб.)

Динамика объема розничных продаж мебели в 2009 – 2016 гг. (в сопоставимых ценах 2015 г.), млрд руб., %

В текущих ценах объем продаж продемонстрировал, хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке. Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и импортных поставок: до 2014 года динамика оставалась положительной, однако в 2015 году произошел ощутимый спад (на 7,3%). Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства. Торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели планомерно росла с 2012 года, а по итогам 2015 года увеличилась еще более существенно – до 85,2%. Иными словами, некоторые мебельные ритейлеры продолжают перекладывать часть своих издержек на покупателей.

Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и торможения, и роста. Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков. Кроме того, если в премиум-сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.

Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка.

Новые решения

Экономический кризис заставляет игроков придумывать новые пути развития бизнеса. Например, на первичном рынке недвижимости наметился интересный тренд: мебельные компании в партнерстве с застройщиками создают готовые решения для новых квартир. Такой формат работы выгоден для производителей мебели: меблирование квартир в новостройках позволяет игрокам сохранять объемы производства и не сокращать работников. Этот вариант особенно интересен для покупателей сегментов «эконом» и «эконом плюс»: это позволяет им экономить время и средства при заселении в новую квартиру. Меблировка обходится на 40-50% дешевле самостоятельной покупки мебели в торговом центре: в стоимость мебели не закладывается аренда площади, зарплата продавца и других маркетинговых элементов.

Потребительские привычки

Согласно анализу РБК Исследования рынков, уже 152 из 305 (то есть около 50%) сетевых игроков имеют собственные сайты, однако не во всех интернет-магазинах существует возможность полноценной покупки товара – многие всё еще являются так называемыми «витринами с ценами».

Некоторые игроки делают ставку на e-commerce. Так, в начале 2016 года один из крупнейших ритейлеров российского рынка мебели Hoff запустил в Санкт-Петербурге собственный интернет-магазин (поставки осуществлялись с московского склада). По итогам первого полугодия 2016 года объем интернет-продаж увеличился на 46,9% до 974 млн рублей и составил 12,5% от общих продаж.

По данным РБК Исследования рынков, на сегодняшний день 21,6% россиян совершают покупки мебели в интернете.

Где вы обычно покупаете мебель?», 2016 г., % от опрошенных покупателей мебели