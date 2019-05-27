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Новым гендиректором «Утконоса» стал бывший глава Ozon

Новым гендиректором интернет-магазина «Утконос» станет Дэнни Перекальски, который ранее возглавлял Ozon. Он может вступить в эту должность уже в середине июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к компании.

В августе 2018 г. Дэнни Перекальски стал консультантом по маркетингу и цифровым технологиям «Магнита». В пресс-службе этой сети сообщили, что на данный момент Перекальски не работает с «Магнитом».

Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточнил другой собеседник издания. Ранее «Севергрупп» Алексея Мордашова (владельца «Утконоса») стала крупнейшим акционером «Ленты».

Судьба «Утконоса» теперь, по мнению экспертов, будет тесно связана с этой сетью. Как считает независимый аналитик рынка ритейла Наталья Колупаева, «Лента» будет играть роль флагмана, поскольку этот бизнес несопоставимо больший по масштабу и прибыльный. «Утконос» может отказаться от собственных закупок и как оптовик получать товары с распределительных центров «Ленты», соглашается гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

«Утконос» является безоговорочным лидером продовольственной онлайн-розницы. По оценке Бурмистрова, в 2018 г. выручка ритейлера выросла на 6% — до 8,8 млрд руб.

Дэнни Перекальски начинал карьеру в исследовательской компании Nielsen. Был директором по закупкам и главой департамента ценообразования в Metro Cash & Carry, реструктурировал маркетинговое направление в группе «Дикси». Перекальски покинул Ozon в конеце 2017 г., он возглавлял компанию с 2014 года. Под его руководством Ozon существенно расширил ассортимент, улучшил клиентский сервис и качество доставки.

Автор: Анна
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