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Новый «Ашан» откроется по соседству с Кремлём

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Ашан
Ашан
Гипер Универсам

Ритейлер «Ашан» открывает трёхэтажный магазин по адресу ул. Тверская, 4, в непосредственной близости от Госдумы и Кремля. Открытие планируется на конец лета – начало осени.

Общая площадь нового «Ашана» составляет 764 кв. м. Предполагается наполнить стеллажи магазина лучшими продуктами, продающимися в сети. В отличие от других гипермаркетов, «Ашан» на Тверской также получит расширенный ассортимент кулинарии и свежеприготовленных продуктов питания. Магазин ориентирован на туристов и работников компаний, чьи офисы расположены в центре Москвы.

Станислав Титоренко, руководитель обеспечивающей сделку Malina Property, не называет стоимость аренды и лишь информирует о сроке договора: 5 лет. При этом, некоторые эксперты озвучивают цену квадратного метра на уровне 60.000 р. в год и называют арендуемое «Ашаном» пространство одним из самых дорогих в столице. Исходя из такой оценки, можно предположить, что только аренда торговой площади обойдётся ритейлеру в 45 + миллионов рублей в год.

Компании и сервисы: Ашан
Автор: Vyacheslav Vityuk
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