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Новый генеральный директор «Магнита» стал акционером ритейлера

Генеральный директор «Магнита» Хачатур Помбухчан купил акции ритейлера на сумму 57,2 млн рублей, следует из сообщения компании. Согласно последнему опубликованному компанией списку аффилированных лиц, по состоянию на 31 декабря 2017 года Хачатур Помбухчан не владел акциями «Магнита».

По сообщению компании, сделка была совершена 16 февраля. Помбухчан приобрел 12500 акций «Магнита», средняя цена бумаг составила 4576,82 рубля.

Совет директоров «Магнита» избрал Хачатура Помбухчана новым гендиректором компании 16 февраля. Ранее он занимал должность финансового директора компании.

Также 16 февраля ВТБ объявил о покупке у основателя «Магнита» Сергея Галицкого 29,1% акций компаний, тогда же было объявлено об уходе Галицкого с поста генерального директора «Магнита».

Ранее Помбухчан говорил, что с приходом нового акционера в лице ВТБ в компании изменятся KPI для менеджмента: в том числе одним из ключевых показателей станет рыночная капитализация ритейлера.

Автор: igor-nazarov
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