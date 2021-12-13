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Новый год на диване: тренд на обновление интерьера в России не сбавляет обороты

2021 год оказался переменчивым для россиян несмотря на возможность путешествовать, затянувшаяся пандемия и периодически повторяющиеся локдауны приучили многих к удаленной работе и домашнему досугу. Такое времяпрепровождение только усилило тренд на обустройство квартир по сравнению с 2020 годом в этом году спрос на товары для уюта на сайте в целом по России увеличился на 25%. Кроме того, эксперты Авито зафиксировали рост предложения в этом году россияне разместили на 30% больше объявлений о продаже мебели, чем в прошлом. Чаще всего в 2021 году пользователи сайта искали диваны, столы и кухонные гарнитуры.

Аналитики Авито исследовали самые популярные разделы в категории «Мебель и предметы интерьера», а также выделили наиболее частые запросы пользователей в 2021 году. Что интересно, рейтинг, как и в прошлом году, возглавили диваны, а шкафы переместились со второго места на четвертое.

Топ-10 самых популярных запросов в категории «Мебель и предметы интерьера» на Авито в 2021 году:

  1. диван
  2. стол
  3. кухонный гарнитур
  4. шкаф
  5. компьютерный стол
  6. кресло
  7. стенка
  8. комод
  9. стул
  10. кровать

Эксперты Авито также проанализировали топ самых популярных стилей мебели в России. Наиболее востребованными в этом году стали интерьеры в стиле «лофт». Популярностью также пользовалась винтажная мебель и нестареющая классика прованс. На четвертом и пятом месте в рейтинге наиболее часто искомых стилей мебели на сайте оказались скандинавский и неоклассический.

От спальни до кухни

Главным фаворитом у россиян в 2021 году оказались товары из категории «Кровати, диваны и кресла» любители полежать с комфортом интересовались мягкой мебелью на 21% чаще, чем в прошлом году. Средняя стоимость диванов и кроватей на сайте составила 9 500 рублей, на 19% дороже, чем в 2020.

На втором по популярности месте оказалась категория «Столы и стулья» — в этом году обновить их решили на 34% больше россиян, чем в прошлом. Приобрести такие товары можно в среднем за 4 200 рублей, с прошлого года цена выросла на 20%.

К наступающему 2022 году россияне также решили присмотреть обстановку для кухни по сравнению с 2020 годом в этом году товары из категории «Кухонный гарнитур» искали на 33% чаще. Средняя стоимость столешниц и шкафов для кухни увеличилась на 13% с прошлого года и составила 17 500 рублей.

Товары из категории «Шкафы и комоды» в этом году стали на 34% популярнее среди пользователей сайта, чем в прошлом. Желающие улучшить организацию хранения вещей смогут приобрести такие товары в среднем за 7 450 рублей, что на 20% дороже, чем в 2020 году.

Категория «Компьютерные столы и кресла» также не обошла стороной внимание россиян. В этом году работающие из дома граждане интересовались такими товарами на 18% чаще, чем в прошлом. Стоимость рабочего места составила в среднем 3 450 рублей, на 15% дороже, чем в прошлом году.

Уют не помешает

Помимо вместительных шкафов, популярностью также пользовались товары из категории «Подставки и тумбы». По сравнению с 2020 годом в этом году миниатюрные предметы интерьера покупали на 28% чаще. Покупка обойдется жителям России в среднем в 2 000 рублей, при этом цена осталась на уровне прошлого года.

Для создания уюта россияне также приобретали предметы искусства и текстильные изделия в этом году интерес к категориям «Предметы интерьера, искусство» и «Текстиль и ковры» вырос на 25% по сравнению с прошлым. Средняя стоимость декора для дома составила 1 000 рублей (с прошлого года цена не изменилась) и 1 200 рублей (+20%) соответственно.

Для комфортной учебы и работы дома россияне искали настольные лампы и люстры. В этом году спрос на товары из категории «Освещение» вырос на 21% по сравнению с прошлым. Приобрести осветительные приборы можно на 7% дороже, чем в прошлом году — в среднем за 800 рублей.

Автор: Elvira
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