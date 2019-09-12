По данным Авито, 10 сентября, в день презентации новинок Apple, число поисковых запросов «iphone» и «айфон» на сайте достигло максимального значения: с начала года рост составил +35%. Пик интереса россиян к продукции Apple был достигнут именно 10 сентября: в этот день iPhone поднялся на три позиции и занял 13-е место в рейтинге самых востребованных товаров у россиян.

Интерес к iPhone 11 вырос в 2 раза по сравнению с прошлогодней новинкой iPhone XS, презентация которого состоялась 12 сентября 2018 года. Эксперты отмечают, что ажиотаж вокруг новой модели смартфона от Apple ожидается не меньший, чем в прошлые годы.

На 11 сентября на Авито размещено уже более 180 объявлений о предзаказе iPhone 11, а днем ранее на сайте было всего 27 предложений, то есть количество объявлений после презентации Apple выросло почти в 7 раз. Стоимость нового айфона по предзаказу начинается от 45 750 рублей. Максимальная цена зафиксирована в Москве: новую модель смартфона предлагают за 200 тыс. рублей. Автор объявления обязуется доставить iPhone 11 и 11 Pro в день начала продаж в России — 20 сентября.

Традиционно пользователи Авито предлагают услугу по занятию места в очереди за новым смартфоном в день продаж. Первые подобные предложения появились на Авито еще 9 сентября. 11 сентября на Авито опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Самые предприимчивые готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы приобрести желанную новую модель одними из первых в стране. Стоимость услуги — 400 тысяч рублей. Целая команда из трех человек готова отстоять очередь за 3 дня до официальных продаж за 200 тысяч рублей. В объявлении сказано, что у «отряда» разработан план, как попасть в первую десятку покупателей. Другой пользователь готов занять очередь за три дня до начала продаж (17 сентября) за 150 тысяч рублей.

Официально продавать новые модели iPhone в России начнут в пятницу 20 сентября 2019 года, предзаказ на сайте можно оформить с 18 сентября.