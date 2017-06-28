Новый вида таргетинга и новые возможности для динамических объявлений в Facebook

Facebook сообщил о новых возможностях для рекламодателей — запуске нового вида таргетинга, с помощью которого компании смогут нацеливать свою рекламу на всех членов одного и того же домохозяйства и два нововведения для динамических объявлений: возможность добавления видео товара и оверлеев с ценой или процентом скидки.

С помощью новой функции Household Audience рекламодатели смогут создать аудиторию, которая включает людей, проживающих в одном и том же доме, что и члены их основной аудитории. Показывая свою рекламу всем членам домохозяйства, компании смогут побудить их к приобретению своих товаров и услуг.

Например, туристическое агентство может использовать этот вид таргетитинга, чтобы охватить семьи, которые пока не спланировали свой отдых. Производители бытовой электроники смогут показывать рекламу людям, проживающим в одном доме, чтобы они могли приобрести товар в складчину и пользоваться им вместе.

Чтобы определить, являются ли пользователи членами одного и того же домохозяйства, Facebook будет анализировать указанные ими родственные связи; фамилии; домашний адрес; их активности на Facebook, такие как чекины и важные события; а также, где они подключаются к интернету.

Ещё одним нововведением станет возможность отслеживать эффективность рекламы на уровне домохозяйств. Помимо данных о количестве охваченных домохозяйств, рекламодатели также будут видеть, сколько раз просмотр их объявлений привёл к выполнению целевых действий членами домохозяйства. Например, добавлению товара в корзину на сайте компании, покупке и т.п.

Кроме того, рекламодатели смогут видеть разбивку результатов кампаний по общему доходу домохозяйств, а также по их типу (семья, совместное проживание и домохозяйства с жильцами в возрасте от 18 до 25 лет).

Первыми доступ к новым возможностям получат рекламодатели в США. В других регионах мира эти нововведения будут запущены в следующем году.

Также рекламодатели получат возможность добавлять видео товара и оверлеев с ценой или процентом скидки.

В скором времени рекламодатели смогут заменить статичное изображение товара на видеоролик, что позволит сделать рекламу этого формата более интересной для пользователей.

Оверлеи для динамических объявлений помогут сделать их более информативными и вовлекающими. Они могут содержать цену товара, процент скидки или же акционную цену и перечёркнутую обычную.

Форма оверлея может быть разной: круглой, треугольной или прямоугольной. Также можно будет настраивать шрифты, текст, цвет фона и размещение — в том числе на уровне объявления.

Загрузить видео товара и создать оверлеи можно будет в Бизнес-менеджер или через API Facebook. Новые возможности станут доступны рекламодателям в ближайшие пару месяцев.