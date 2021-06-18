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Нужен совет: чьё мнение учитывают при покупках товаров и услуг

Сервис Объявлений ВКонтакте провел исследование и выяснил, что девять из десяти опрошенных нуждаются в советах близких и друзей при покупках товаров и услуг.

Большинство опрошенных пользователей (86%) часто советуются с кем-то из близких или друзей при покупке товаров и услуг, показал опрос Объявлений ВКонтакте и исследовательского агентства ResearchMe. Больше всего в советах нуждаются молодые люди в возрасте от 18 до 24-х лет, меньше всего — от 35 до 44-х лет. При этом, каждый четвертый респондент, собираясь что-то купить, спрашивает совет или мнение кого-то из своего окружения.

Интересно, что каждому десятому окончательно определиться с покупкой помогает мнение подписчиков в соцсетях. Чуть меньше четверти опрошенных также отметили, что ориентироваться скорее будут на отзывы людей в социальных сетях и интернете.

Почти половина респондентов (46%) обращаются за помощью к друзьям, если хотят приобрести товар той категории, в которой не разбираются. Больше половины опрошенных (62%) скорее обратятся к друзьям за советом, если тщательно выбирают какой-то товар или услугу. Еще 39% респондентов признались, что нуждаются в совете, если не могут выбрать между двумя товарами.

Каждый второй опрошенный советуется с друзьями, если речь идет о покупке дорогого товара (более 15 000 рублей). Четверть респондентов советуются с кем-то, покупая товар в ценовой категории от 5 000 до 7 000 рублей.

Для 37% респондентов при покупках важно мнение семьи или родственников, при этом для женщин этот фактор важнее в 1,5 раза. Для 17% важную роль играют отзывы, а для 12% в равной степени важны точки зрения друзей и специалистов, делающих обзоры на товары в интернете. К коллегам за советом при покупках товаров или услуг обращается меньшинство — лишь 3%.

Половина опрошенных нуждаются в совете, когда хотят купить телефон или планшет, 48% — при покупке бытовой или компьютерной техники. Еще 22% советуются, когда выбирают одежду, а 13% — когда выбирают обувь и косметические средства. Больше половины респондентов также отметили, что скорее приобретут услугу или товар, которую их друг прорекламирует в социальной сети.

Исследование проведено методом онлайн-опроса в мае 2021 года среди 1223 пользователей рунета старше 18 лет.

Автор: Анна
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