NVIDIA открыла фирменный интернет-магазин в России

Российское представительство компании NVIDIA сообщило о запуске в России официального фирменного интернет-магазина. Он доступен через обычный российский сайт компании, для этого достаточно выбрать раздел «Купить».

На данный момент в российском онлайн-магазине доступны видеокарты NVIDIA TITAN X, GeForce GTX 1080 Founders Edition, GeForce GTX 1070 Founders Edition, GeForce GTX 1060 Founders Edition, мосты GeForce GTX SLI HB, а также телеприставки NVIDIA Shield TV и NVIDIA Shield TV Pro и аксессуары к ним.

При стоимости заказа свыше 3 000 рублей доставка по территории России осуществляется бесплатно. На все продукты линейки семейства GeForce GTX распространяется трехлетняя гарантия производителя, а на приставки Shield — годовая.