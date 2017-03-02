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«О’КЕЙ-Авто»: новый подход к выдаче онлайн-заказов

ГК «О’КЕЙ» первой из российских ритейлеров объявляет о запуске проекта  «О’КЕЙ-Авто» - нового формата выдачи заказов в интернет-магазине okeydostavka.ru. Он доступен для автовладельцев с 1 марта в гипермаркете «О’КЕЙ» (пр-т Большевиков, 10/1).

Теперь можно забрать заказ, не выходя из своей машины: наши сотрудники сами принесут покупки, удобно расфасованные в пакеты, погрузят в автомобиль, примут оплату и пожелают счастливого пути. Заказ можно оплатить как наличными средствами, так и по карте. При желании покупатель может проверить заказ перед погрузкой в автомобиль.

«О’КЕЙ-Авто» становится еще одним способом выдачи заказа в интернет-магазине. По данным на 1 марта, около 90% наших клиентов выбирают доставку товаров до дверей квартиры, 10% - сами забирают заказ на пункте выдачи в одном из гипермаркетов сети.

Елена Ременникова, директор департамента электронной коммерции ГК «О’КЕЙ»:

«Проект «О’КЕЙ-Авто» уникален для российского рынка и мы стали первыми, кто перенес успешный опыт лучших зарубежных ритейлеров, таких как британские Tesco, Asda или американский Walmart в нашу страну.

Мы тщательно следим за качеством товаров, предлагаемым ассортиментом и не меньше внимания уделяем клиентскому сервису. Только за последний год количество клиентов нашего интернет-магазина выросло почти в 6 раза, а количество заказов - в 11 раз. И мы рады предоставить каждому нашему покупателю возможность выбрать самый простой и удобный для него способ заказа товара и его выдачи.

Первый пункт выдачи «О’КЕЙ-Авто» мы открываем в Санкт-Петербурге, после чего планируем развивать проект и в других магазинах сети».

Автор: Анна
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