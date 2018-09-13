«О'кей» сообщил о назначении нового генерального директора

Российский продуктовый ритейлер «О'кей» сообщил о назначении Армина Бургера на пост генерального директора. Занимавший этот пост Миодраг Боройевич продолжит участвовать в развитии группы в качестве советника.

Армин Бургер будет совмещать две должности: он останется генеральным директором сети дискаунтеров «ДА!», которую он успешно развивал на протяжении пяти лет. Армин Бургер является одним из активных участников разработки стратегии Группы, включая разработку новой концепции компактного гипермаркета. В компании отмечают его глубокое понимание российского бизнеса розничной торговли благодаря почти 30-летнему опыту работы в отрасли.