«О’КЕЙ» создаст упаковку на 11 и 12 яиц

Сеть гипермаркетов «О'КЕЙ» поручила своему крупнейшему поставщику — птицефабрике «Волжанин» — разработать упаковку, которая не только вернет покупателям 10-е яйцо, потерявшееся в сетях других поставщиков, но и компенсирует эту утрату.

В рамках совместного проекта, направленного на поддержку покупателей сети и продажу социально значимого товара по привычным им ценам, производителем упаковки «EPIC» и птицефабрикой «Волжанин» специально для сети гипермаркетов «О`КЕЙ», будет разработан макет упаковки на 11 яиц.

В обновленном дизайне продукт по планам поступит в продажу в ближайшие месяцы.

Кроме того, в мае 2019 года, в рамках совместного с ритейлером проекта «11 яиц +», «Волжанин» планирует наладить выпуск упаковки на 12 яиц по цене 10. Таким образом ритейлер хочет поддержать покупателей и сохранить цены на социально значимый продукт.