«О’КЕЙ» закончил 2016 год в убытке
«О’КЕЙ», одна из крупнейших российских розничных сетей по торговле продуктами питания, сегодня объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты за полный год, завершившийся 31 декабря 2016 года.
Основные показатели 2016 года:
- Общая выручка выросла на 8,0% год к году с 162 510 млн рублей до 175 471 млн рублей
- Выручка бизнес-сегмента гипермаркетов и супермаркетов выросла на 4,9% год к году до 169 696 млн рублей
- Выручка бизнес-сегмента дискаунтеров составила 5 775 млн рублей
- Валовая прибыль увеличилась на 4,8% год к году с 38 367 млн рублей до 40 209 млн рублей, при этом валовая маржа снизилась на 0.7 п.п. до 22,9%
- Показатель EBITDA Группы cнизился на 8,5% год к году с 10 109 млн рублей до 9 253 млн рублей
- Показатель EBITDA бизнес-сегмента гипермаркетов и супермаркетов вырос на 1,5% год к году с 11 672 млн рублей до 11 845 млн рублей, при этом маржа EBITDA снизилась с 7,2% до 7,0%
- Показатель EBITDA сегмента дискаунтеров был негативным и составил 2 592 млн рублей (по сравнению с негативным показателем в 1 563 млн рублей в 2015 году)
- Поток денежных средств от операционной деятельности вырос на 27,7% до 11 673 млн рублей
Ключевые события 2016 года:
- В 2016 году были открыты четыре гипермаркета (один закрыт), один супермаркет (закрыто пять) и 19 дискаунтеров
- В октябре 2016 года Группа выкупила на 4,4 млрд рублей облигаций 04 серии (общий размер выпуска 5,0 млрд рублей)
- Группа оптимизировала долговой портфель и снизила средневзвешенную ставку с 12,5% до 11,0% в 2016 году
Генеральный директор ГК «О’КЕЙ» и Председатель Совета Директоров Хейго Кера отметил:
«Прошедший год стал насыщенным и сложным для Группы «О'КЕЙ». Тем не менее, нам удалось четко следовать программе реорганизации бизнеса и выполнить задачи, поставленные перед нами Советом директоров.
Мы работали над повышением эффективности нашего бизнеса в сегменте гипермаркетов и супермаркетов и продолжали дальнейшее развитие формата дискаунтеров.
Решая задачу сохранения трафика и размера среднего чека, мы уделяли особое внимание потребностям наших покупателей: в основе нашего ценностного клиентского предложения – конкурентоспособные цены, продуманный ассортимент качественных продуктов и товаров, в том числе произведенных в регионах нашего присутствия, развитие наших частных марок и проведение промоакций, востребованных нашими клиентами.
В целом наша стратегия позволила добиться хороших операционных результатов в 2016 году. Общая выручка Группы увеличилась на 8,0%, а трафик – на 9,3%. Общая выручка в сегменте гипермаркетов и супермаркетов выросла по итогам года на 4,9%, трафик – на 2,6%, а размер среднего чека увеличился на 1,7% за тот же период. Основные показатели LFL за 2016 год в данном сегменте также были положительными, розничная выручка всех магазинов LFL Группы выросла на 2,2% в 2016 году.
Что касается финансовых результатов, показатель EBITDA снизился на 8,5%, что было обусловлено развитием формата дискаунтеров. Мы считаем, что влияние нового формата на показатель EBITDA Группы достигло своего максимума, и ожидаем существенного улучшения по итогам 2017 и следующих годов. EBITDA без учета дискаунтеров повысилась на 1,5% вследствие непрерывной работы по повышению эффективности бизнеса. Мы сохраняем консервативный подход к заимствованиям – уровень долговой нагрузки Компании остается стабильным, показатель чистый долг/EBITDA на 31 декабря 2016 года составил 2,7.
В 2017 году мы сосредоточимся на укреплении нашей позиции на рынке как мультиформатного ритейлера, повышении эффективности нашего бизнеса и роста доверия со стороны инвесторов. Качество нашего ассортимента и товаров собственных торговых марок будет оставаться одним из ключевых приоритетов в 2017 году в рамках наших усилий по постоянному улучшению покупательского опыта наших клиентов».
Генеральный директор формата «дискаунтер» Армин Бургер добавил:
«В 2016 году мы продолжили развитие формата дискаунтеров в соответствии с нашими стратегическими планами. Мы уделяем особое внимание улучшению ассортимента наших товаров, постоянно адаптируя его под потребности клиентов. В результате этих изменений мы наблюдаем рост популярности наших частных торговых марок, что способствует общему успеху наших дискаунтеров. Мы рады отметить, что в четвертом квартале 2016 года выручка сопоставимых магазинов в сегменте дискаунтеров выросла на 64,1%, при этом трафик и средний чек увеличились на 36,4% и 20,4% соответственно. Мы наблюдаем дальнейшее укрепление этой тенденции в первом квартале 2017 года и крайне довольны нашими текущими результатами в целом. Кроме того, мы ожидаем улучшения показателя EBITDA в 2017 году и выход на безубыточность к концу 2018 года».
Финансовые результаты
|
млн руб.
|
2016
|
2015
|
Изменение год к году
|
Общая выручка Группы
|
175 471
|
162 510
|
8,0%
|
Выручка сегмента гипермаркетов и супермаркетов
|
169 696
|
161 822
|
4,9%
|
Выручка сегмента дискаунтеров
|
5 775
|
688
|
>100%
|
Валовая прибыль
|
40 209
|
38 367
|
4,8%
|
Валовая маржа
|
22,9%
|
23,6%
|
-0,7 п.п.
|
Коммерческие, общие и административные расходы
|
-35 764
|
-32 371
|
10,5%
|
Коммерческие, общие и админ. расходы как % от выручки
|
20,4%
|
19,9%
|
0,5 п.п.
|
EBITDA Группы
|
9 253
|
10 109
|
-8,5%
|
Рентабельность EBITDA
|
5,3%
|
6,2%
|
-0,9 п.п.
|
EBITDA сегмента гипермаркетов и супермаркетов
|
11 845
|
11 672
|
1,5%
|
Рентабельность EBITDA сегмента гипермаркетов и супермаркетов
|
7,0%
|
7,2%
|
-0,2 п.п.
|
EBITDA сегмента дискаунтеров
|
-2 592
|
-1 563
|
65,8%
|
Чистая прибыль/убыток
|
-138
|
1 918
|
-107,2%
Выручка
В 2016 году выручка Группы увеличилась на 8,0% в годовом исчислении при росте выручки сопоставимых магазинов на 2,2%. Рост выручки LFL объясняется главным образом увеличением среднего чека на 0,9% под воздействием инфляции и ростом LFL-трафика на 1,2%, несмотря на значительные изменения в поведении клиентов, вызванные ухудшением макроэкономических условий, снижением уровня располагаемых доходов и усилением конкуренции.
Для решения проблем, связанных с ухудшением макроэкономических условий и усилением конкуренции, летом 2015 года мы приступили к реализации стратегии трансформации бизнеса, направленной на удовлетворение меняющихся потребностей наших клиентов. Таким образом, в 2016 году мы добились значительных успехов с точки зрения изменения структуры нашего ассортимента, а также усовершенствования маркетинговых инициатив для привлечения трафика в наши магазины. В течение года Группа продолжала укреплять свое присутствие, уделяя особое внимание регионам с наибольшим потенциалом развития. В результате открытия четырех гипермаркетов, одного супермаркета и 19 дискаунтеров торговая площадь в 2016 году увеличилась на 5,1% до 623 тыс. м2.
Себестоимость реализованной продукции и валовая прибыль
В 2016 году себестоимость реализованной продукции увеличилась на 9,0% до 135 261 млн рублей. Ниже в таблице приведена более подробная информация о показателе себестоимости реализованной продукции за 2016 и 2015 годы:
|
млн руб.
|
2016
|
% от выручки
|
2015
|
% от выручки
|
Изменение, п.п.
|
Общая выручка
|
175 471
|
100,0%
|
162 510
|
100,0%
|
-
|
Себестоимость реализованной продукции, включая
|
-135 261
|
77,1%
|
-124 143
|
76,4%
|
0,7
|
Стоимость товарных запасов (за вычетом бонусов поставщиков)
|
-128 800
|
73,4%
|
-117 724
|
72,4%
|
1,0
|
Потери товара
|
-2 867
|
1,6%
|
-3 391
|
2,1%
|
-0,5
|
Логистические затраты
|
-2 771
|
1,6%
|
-2 214
|
1,4%
|
0,2
|
Затраты на упаковку и маркировку товара
|
-824
|
0,5%
|
-814
|
0,5%
|
0,0
|
Валовая прибыль
|
40 209
|
22,9%
|
38 367
|
23,6%
|
-0,7
В 2016 году валовая прибыль выросла на 4,8% до 40 209 млн рублей по сравнению с 38 367 млн рублей в 2015 году. При этом общая валовая маржа в 2016 году снизилась на 0,7 п.п. до 22,9% за счет улучшения клиентского предложения и более низкого уровня валовой маржи в развивающемся формате дискаунтеров (по сравнению с сегментом гипер- и супермаркетов). Общие затраты на логистику в 2016 году выросли на 25,2% и составили 2 771 млн рублей по сравнению с 2015 годом в результате продолжающейся централизации логистики и дальнейшего расширения формата дискаунтеров, при этом чистые затраты на логистику (включая скидки от поставщиков, включенные в стоимость товарных запасов) остались на уровне прошлого года. Уровень потерь товара в 2016 году снизился на 15,5% до 2 867 млн рублей по сравнению с 2015 годом в связи с усилением контроля за закупкой и списанием товара.
Коммерческие, общие и административные расходы
|
млн руб.
|
2016
|
% от выручки
|
2015
|
% от выручки
|
Изменение, п.п.
|
Затраты на персонал
|
-16 185
|
9,2%
|
-14 989
|
9,2%
|
0,0
|
Операционная аренда
|
-5 344
|
3,0%
|
-4 728
|
2,9%
|
0,1
|
Износ и амортизация
|
-4 550
|
2,6%
|
-3 838
|
2,4%
|
0,2
|
Связь и коммунальные расходы
|
-3 486
|
2,0%
|
-3 047
|
1,9%
|
0,1
|
Реклама и маркетинг
|
-1 795
|
1,0%
|
-1 651
|
1,0%
|
0,0
|
Ремонт и обслуживание
|
-1 183
|
0,7%
|
-940
|
0,6%
|
0,1
|
Расходы на безопасность
|
-825
|
0,5%
|
-740
|
0,5%
|
0,0
|
Страхование и банковские комиссии
|
-737
|
0,4%
|
-687
|
0,4%
|
0,0
|
Операционные налоги
|
-713
|
0,4%
|
-759
|
0,5%
|
-0,1
|
Юридические и профессиональные услуги
|
-603
|
0,3%
|
-660
|
0,4%
|
-0,1
|
Расходные материалы
|
-302
|
0,2%
|
-300
|
0,2%
|
0,0
|
Прочие расходы
|
-41
|
0,0%
|
-33
|
0,0%
|
0,0
|
Итого: коммерческие, общие и административные расходы
|
-35 764
|
20,4%
|
-32 371
|
19,9%
|
0,5
Коммерческие, общие и административные расходы Группы выросли на 10,5% по сравнению с прошлым годом и составили 35 764 млн рублей в 2016 году, что было обусловлено главным образом более высоким показателем износа и амортизации в связи с развитием дискаунтеров, открытием новых гипер- и супермаркетов, а также более высокими расходами на аренду в формате дискаунтеров. Еще одной причиной является рост расходов на связь и коммунальные услуги, в основном за счет открытия новых магазинов и повышения тарифов ЖКХ. В процентах от выручки коммерческие, общие и административные расходы Группы увеличились на 0,5 п.п. до 20,4% в 2016 году.
Персонал
Несмотря на увеличение расходов на персонал на 8,0% до 16 185 млн рублей по сравнению с прошлым годом, данный показатель как процент от выручки остался стабильным по сравнению с 2015 годом. Это стало результатом целенаправленной работы над повышением производительности труда в гипермаркетах и супермаркетах, что во втором полугодии привело к снижению расходов на персонал в процентах от выручки в этом сегменте на 0,5 п.п. В целом рост расходов объясняется в первую очередь расширением сегмента дискаунтеров, увеличением среднесписочной численности сотрудников на 5,2% и индексацией зарплат в соответствии с отраслевыми тенденциями.
Операционная аренда
Увеличение расходов на аренду в 2016 году на 13,0% в годовом исчислении связано в основном с арендными платежами в формате дискаунтеров, запущенном в сентябре 2015 года и, следовательно, работавшего на рынке только часть года, а также объясняется ростом стоимости аренды некоторых магазинов, привязанной к курсу доллара и евро, из-за ослабления рубля.
Реклама и маркетинг
Расходы на рекламу и маркетинг увеличились на 8,8% в 2016 году, однако остались стабильны по сравнению с 2015 годом, несмотря на то, что Группа обновила концепцию своих гипермаркетов и внедрила такие новые промоинициативы как персональные коммуникации. Кроме того, увеличение расходов связано с промоактивностями новых магазинов-дискаунтеров.
EBITDA по сегментам
В 2016 году EBITDA без учета дискаунтеров выросла на 1,5% в годовом исчислении до 11 845 млн рублей, при этом рентабельность EBITDA без дискаунтеров достигла 7,0% от выручки. Отрицательный показатель EBITDA магазинов-дискаунтеров в 2016 году увеличился на 65,8%, однако, по мнению Группы, это максимальный негативный эффект от проекта и это будет компенсировано значительным улучшением EBITDA, которое ожидается в этом и последующих годах.
Расходы на финансирование
Расходы на финансирование увеличились на 4,0% и составили 3 550 млн рублей в 2016 году. Кредитный портфель Группы (консолидированный долг на 31 декабря 2016 года составил 36 295 млн рублей по сравнению с 35 558 млн рублей на 31 декабря 2015 года) не претерпел существенных изменений (+2,1% по сравнению с 2015 годом), при этом средневзвешенная процентная ставка Группы снизилась до 11,0% в 2016 году с 12,5% в 2015 году благодаря успешному рефинансированию около 65% кредитного портфеля.
Годовая чистая прибыль/убыток
Чистая прибыль снизилась на 107,2% в годовом исчислении, зафиксировав в 2016 году убыток в размере 138 млн рублей, что было обусловлено в основном расширением формата дискаунтеров и связанными с этим расходами. Снижение чистой прибыли также было вызвано некоторыми разовыми расходами. Группа добилась значительных результатов в повышении эффективности бизнеса – этим объясняется закрытие одного гипермаркета и пяти супермаркетов в 2016 году. Таким образом, убыток от продажи прочих внеоборотных активов, в частности некоторых магазинов и земельных участков в Москве и других регионах, составил 568 млн рублей (по сравнению со 126 млн рублей в 2015 году). Также Группа понесла убыток от снижения стоимости ряда региональных объектов в размере 434 млн рублей.
В 2016 году Группа не получала налоговых возмещений, сумма налоговых расходов составила 409 млн рублей. При этом в 2015 году Группа получила доход по статье "Налог на прибыль" в размере 16 млн рублей в результате получения возмещения налогов, уплаченных в 2013–2014 годах в размере 702 млн рублей.
Денежный поток и оборотный капитал
|
млн руб
|
2016
|
2015
|
Чистые денежные средства от операционной деятельности/использованные в операционной деятельности
|
11 673
|
9 140
|
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности
|
-5 413
|
-2 332
|
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности/от финансовой деятельности
|
-4 529
|
-2 884
|
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
|
1 730
|
3 924
|
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
|
-35
|
34
Денежные средства от операционной деятельности
В 2016 году на размер денежного потока от операционной деятельности повлияло снижение валовой маржи, в то время как Группа продемонстрировала позитивную динамику оборотного капитала. В результате чистый денежный поток от операционной деятельности увеличился на 27,7% до 11 673 млн рублей в 2016 году. Объем поступлений наличных средств от клиентов в течение года вырос на 7,7% в соответствии с ростом выручки.
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности
Объем чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, увеличился с 2 332 млн рублей в 2015 году до 5 413 млн в 2016 году главным образом за счет крупной продажи активов в 2015 году. В 2016 году объем инвестиций без учета поступлений от реализации основных средств и нематериальных активов уменьшился c 8 621 млн рублей до 6 331 млн рублей.
Денежные средства от финансовой деятельности
Эффект от новых займов за минусом выплат по кредитам достиг 1 018 млн рублей в 2016 году, так как Группа осуществила существенные выплаты по кредитам. Кроме того, уровень выплат по дивидендам снизился на 10,4% с 1 644 млн рублей в 2015 году до 1 472 млн рублей в 2016 году.
Оборотный капитал
По состоянию на 31 декабря 2016 года оборотный капитал Группы, который состоит из текущих активов (исключая наличные средства и их эквиваленты) минус текущие обязательства (исключая краткосрочные кредиты), был отрицательным и составлял минус 12 734 млн рублей по сравнению с минус 8 023 млн рублей в конце 2015 года. Данный факт отражает достижения Группы по улучшению уровня запасов и общей эффективности логистики. Оборотный капитал в отрасли розничной торговли обычно является отрицательным, и Группа планирует поддерживать отрицательный уровень оборотного капитала.
Группа считает показатель чистого долга к EBITDA основным способом оценки долговой нагрузки Группы. По состоянию на 31 декабря 2016 года коэффициент чистого долга к EBITDA составил 2,7x.
|
млн руб
|
На 31.12.16
|
На 31.12.15
|
Общий долг, включая
|
36 295
|
35 558
|
Краткосрочный долг включая
проценты по займам
|
4 622
|
12 000
|
Долгосрочный долг
|
31 673
|
23 558
|
За вычетом наличных средств и их эквивалентов
|
11 463
|
9 768
|
Чистый долг
|
24 832
|
25 790
|
Чистый долг/LTM EBITDA
|
2,7
|
2,6