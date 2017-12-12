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«О'Кей» закрывает больше половины супермаркетов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

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Окей
Компьютеры, комплектующие

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области массово закрываются супермаркеты. Сократить сеть магазинов решила группа «О'Кей». Планируется, что в названных регионах их количество уменьшится в три раза — с 20 до семи. Об этом сообщает «Коммерсант-Санкт-Петербург» со ссылкой на информацию, полученную в колл-центре компании.

Работу магазины прекратят уже через несколько дней — с 13 декабря. Сейчас в них распродают оставшийся товар. При этом, в частности, гипермаркеты улице Октябрьская в Кингисеппе, бульваре Трудящихся и улице Тверская в Колпино, а также на Приморском шоссе в Сестрорецке закрытие не коснется.

Фото: newsestroreck.ru

Причину такое решения в компании не уточняют, но, как отмечает издание, закрытию магазинов предшествовала информации о том, что супермаркеты группы «О'Кей» может приобрести X5 Retail Group.

О том, что российский ритейлер X5 Retail Group ведёт переговоры о приобретении сети супермаркетов «О'кей» стало известно в начале ноября. Уточнялось, что речь идёт о более 30 объектах. Ранее X5 уже обратилась с соответствующим ходатайством в Федеральную антимонопольную службу России.

Компании и сервисы: Окей, ОКЕЙ
Автор: Анна
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