Объем импорта автозапчастей из Китая вырос на 40%

Китайские поставщики автозапчастей ежегодно увеличивают свое присутствие на российском рынке. По итогам первого полугодия 2020 года, объем импорта уже вырос на 40% год к году, отмечают аналитики «Первой экспедиционной компании» (ПЭК).

— У китайского рынка автозапчастей и аксессуаров огромный потенциал роста. Так как по разнообразию ассортимента, стоимости и даже качеству они зачастую превосходят российскую продукцию, — отметил руководитель маркетплейса ПЭК.Молл Антон Гусев. — Приведу простой пример: при изготовлении оконных дефлекторов (автоаксессуары, которые выполняют в первую очередь защитную функцию от попадания в салон автомобиля грязи и воды, когда окна приоткрыты) китайские производители используют более толстый износостойкий пластик. Так как КНР хочет переломить сформировавшийся в сознании потребителя стереотип: китайское — значит дешевое и плохое.

В целом, по разным экспертным оценкам, доля импорта автодеталей и аксессуаров на российском рынке оценивается в 62,5-66,5%. При этом КНР является поставщиком № 1, обогнав такие страны как Япония, Корея и ЕС. С точки зрения стоимости из Китая наиболее выгодно импортировать дефлекторы, фары, некоторую автоэлектронику, детали кузова и так далее. При этом, по сравнению с другими производителями, разница в цене может быть очень существенной.

«Оригинальные автодетали за последний год подорожали на 30-40%. И если раньше, например, дверь для Hyundai Solaris стоила около 25 000 рублей, то теперь — уже порядка 40 000 рублей. Китайские аналоги на рынке до сих пор стоят от 15 000 рублей. Таким образом, мы имеем разницу в цене — в 2 раза», — отметил Антон Гусев.

Очень много китайских деталей реализуется через интернет-магазины и маркетплейсы. Большинство из них работает по стандартной модели «купли-продажи», которая подразумевает наличие посредников в КНР. При ее использовании онлайн-ретейлеру приходится нести дополнительные издержки на таможенное оформление и сертификацию продукции. Эти затраты естественно закладываются в стоимость товара для конечного потребителя.

Но есть и другие модели работы. Например, отраслевой маркетплейс ПЭК:Молл работает по агентской схеме. Она предполагает, что китайские поставщики напрямую сами размещают свою продукцию на онлайн-площадке. Когда покупатель делает заказ, уже в корзине он видит из чего складывается конечная цена автодетали. Составляющих три: стоимость самого товара, стоимость транспортно-экспедиционных услуг и таможенные платежи в случае превышения порога беспошлинного ввоза.