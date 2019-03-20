Объем онлайн-продаж МТС превысил 6,9 миллиарда рублей

В 2018 году бизнес МТС в России продемонстрировал положительную динамику выручки во всех сегментах кроме фиксированного бизнеса. Выручка выросла на 8,4% в годовом выражении и достигла 480,3 миллиарда рублей, сообщается в финансовом отчёте компании.

Результаты мобильного бизнеса демонстрируют высокие показатели, вследствие трендов по оздоровлению рынка и роста пользования data-услуг. При этом абонентская база по итогам четвертого квартала 2018 года снизилась на 0,4%, до 78 млн абонентов, что связано с уменьшением объема продаж сим-карт.

Впечатляющий рост на 31,7% показала выручка от продаж товаров, в частности телефонов, аксессуаров и программного обеспечения. Самым эффективным способом привлечения клиентов стала программа кэшбэка — в 2018 году половина всех смартфонов в розничной сети МТС была приобретена в рамках этой программы. Лидерами продаж стали смартфоны брендов Huawei, Samsung и Apple.

МТС продолжила укреплять лидерство в сегменте e-commerce. Объем онлайн-продаж превысил 6,9 миллиарда рублей, что на 33,8% больше, чем в 2017 году. В интернет-магазине shop.mts.ru запущены две новые услуги — оформление интернет-заказов для B2B-клиентов и trade-in калькулятор.

Мы значительно продвинулись по пути реализации нашей стратегии по цифровой трансформации бизнеса и заметно укрепили позиции на российском рынке продаж устройств. В то же время наш основной телекоммуникационный бизнес продолжает расти благодаря общей ценовой конъюнктуре в России и устойчивому росту потребления интернета на всех рынках присутствия Группы. В течение года мы успешно работали над реализацией digital-стратегии и расширяли деятельность в новых направлениях. МТС предприняла ряд важных стратегических шагов по созданию цифровой экосистемы для наших клиентов. В 2018 году мы получили контроль в МТС Банке, что позволяет нам эффективнее выводить на рынок новые продукты в области цифрового банкинга. Кроме того, МТС представила рынку ряд инновационных сервисов в сфере B2C — это онлайн-школа Smart University и сервис по телемедицине SmartMed, комментирует Алексей Корня, президент и председатель правления МТС.

В отчёте МТС снизил оценку дополнительных инвестиций, необходимых для соблюдения «закона Яровой», до 50 млрд руб. в течение пяти лет с 60 млрд руб. за аналогичный период. По «закону Яровой» с 1 июля 2018 года операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей.