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Объем онлайн-торговли в России по итогам 2021 года может превысить 4 трлн рублей

Объем онлайн-торговли в России может превысить 4 трлн руб. по итогам 2021 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Он отметил, что пять лет назад этот показатель не дотягивал до 1 трлн руб.

Пандемия поспособствовала росту объема, но ключевую роль сыграл фактор минимального регулирования онлайн-торговли, считает министр. Существующая сейчас степень консолидации в онлайн-ретейле, когда на долю крупных компаний приходится примерно треть рынка, является сбалансированной. Но в дальнейшем потребуется контроль над соблюдением баланса долей, добавил Мантуров.

Учитывая значительный рост онлайн-торговли, отношение к ней государства должно меняться, но «без резких движений», подчеркнул глава Минпромторга.

«Речь скорее идет про точечную донастройку взаимоотношений между государством и маркетплейсом, маркетплейсом и продавцом, продавцом и покупателем. Нам критически важно не допустить как раз избыточного доминирования больших площадок-агрегаторов», — рассказал он.

В январе-июне этого года объем онлайн-торговли составил 1,535 трлн рублей, ее доля — 8,5%, привел данные АКИТ. По итогам первого полугодия 2020 года, на которые пришлись ограничения в работе магазинов из-за COVID-19, доля онлайн-торговли, по оценке АКИТ, составляла более 10%.

Автор: Анна
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