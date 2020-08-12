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Объем повседневных расходов россиян в начале августа существенно снизился

Исследовательский холдинг «Ромир» представляет Индекс Недельных Расходов (ИНР), который является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления товаров повседневного спроса российскими домохозяйствами в России. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, получаемых посредством панельного исследования Romir Consumer Scan Panel.

На неделе с 3 по 9 августа объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился и достиг отметки в 3943 рубля.

  • Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 451 рубль меньше, чем неделей ранее.
  • По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались ниже на 291 рубль или на 6,9%.
  • Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 3 по 9 августа оказались существенно ниже среднего значения на 563 рубля или 12,5%.

Как мы и отмечали ранее, рост расходов в предыдущие периоды не был структурным, а был вызван отложенным спросом. При этом, на покупателей все это время закономерно продолжали оказывать давление такие негативные факторы, как снижение доходов, возможность локдауна и другие. И сейчас, когда действие отложенного спроса сошло на нет, мы видим снижение расходов.

График 1. Динамика недельных номинальных повседневных расходов (в рублях) жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. 2019-2020 год, недели 20-32.

Автор: Анна
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