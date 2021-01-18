+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб

Объем российского fashion-рынка в 2020 году сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. По пессимистичным прогнозам, российский fashion-рынок вернется к докризисным показателям не ранее 2025 года, по оптимистическому сценарию — к осени 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG).

Онлайн-продажи стали неизбежностью на рынке моды. Так, в минувшем году интернет-торговля в fashion-сегменте выросла на 11%, до 245,2 млрд руб., по итогам этого года рост прогнозируется на уровне 37%, до 335,2 млрд руб. В 2025 году этот показатель может превысить 1 трлн руб.

Продолжительный кризис в отрасли привел к оптимизации офлайн-точек. Количество магазинов женской одежды по состоянию на 1 января 2021 года в городах-миллионниках страны год к году сократилось на 2%, до 24,1 тыс. объектов, детских магазинов одежды — почти на 5%, до 10,1 тыс. точек, подсчитали в 2ГИС. Для сравнения: к 1 января 2020 года количество торговых точек женской и детской одежды выросло почти на 6% и на 0,2% до 24,5 тыс. и 10,7 тыс. точек соответственно.

По словам гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, пандемия также привела к изменению правил в арендных отношениях — ритейлеры стараются перейти на краткосрочную аренду, исключить санкционные пункты из договоров и получить возможность быстрой трансформации пространства под новые условия.

Падение прибыли ритейлеров еще выше, чем продаж. Например, отсутствие интернет-платформы привело к более чем двухмесячному простою в работе универмага «Цветной» весной, признает его управляющий директор Ирина Рябко: товарооборот снизился на 19%. В «Стокманн» и Melon Fashion Group также говорят о потере значительной доли выручки из-за весеннего карантина. Однако на будущее ритейлеры настроены оптимистично: в «Стокманн» надеются, что по итогам наступившего года удастся восстановить докризисные продажи, в универмаге «Цветной» — к лету 2021 года.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

18 января / Комментарии
Гараж вместо работы: что россияне искали в 2020 году

Гараж вместо работы: что россияне искали в 2020 году

«Дом» потеснил «квартиру», а «работа» уступила место «гаражу» — эксперты Авито проанализировали поисковые запросы пользователей платформы за 2020 год и выяснили, что искали, покупали, арендовали, заказывали россияне в ушедшем пандемическом году.

далее →

15 января / Комментарии
Яндекс.Маркет рассказал, на что россияне тратили деньги в новогодние каникулы

Яндекс.Маркет рассказал, на что россияне тратили деньги в новогодние каникулы

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет проанализировали потребительский спрос в январе и рассказали, на что россияне тратили деньги на новогодних каникулах. В исследовании использовались данные о заказах с 1 по 11 января 2021 года.

далее →

15 января / Комментарии
Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% до 437,2 млрд рублей

Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% до 437,2 млрд рублей

Онлайн-платформа Wildberries представила итоги 2020 года. Оборот компании увеличился на 96% до 437,2 млрд рублей по сравнению с 2019 годом. Продажи в 4 квартале достигли максимальных за всю историю значений и составили 151,5 млрд рублей.

далее →

15 января / Комментарии
Аналитика Авито: за 2020 год в России продажи мобильных телефонов выросли на 16%

Аналитика Авито: за 2020 год в России продажи мобильных телефонов выросли на 16%

По данным Авито, по итогам 2020 года на платформе было продано свыше 2,3 млн мобильных телефонов - это на 16% больше, чем в 2019 году. Самые востребованные гаджеты - iPhone, Samsung и Xiaomi: на эти марки пришлось около 73% от всех продаж мобильных телефонов на Авито в России.

далее →

15 января / Комментарии
Россияне потратили на новогодний онлайн-шопинг на 26% больше, чем год назад

Россияне потратили на новогодний онлайн-шопинг на 26% больше, чем год назад

Онлайн-платформа Lamoda изучила покупки россиян в первые дни 2021 года. В эти новогодние праздники (с 1 по 10 января) по сравнению с прошлогодними россияне купили на 23% больше товаров и потратили на покупки на 26% больше. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!