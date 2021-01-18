Объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб

Объем российского fashion-рынка в 2020 году сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. По пессимистичным прогнозам, российский fashion-рынок вернется к докризисным показателям не ранее 2025 года, по оптимистическому сценарию — к осени 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG).

Онлайн-продажи стали неизбежностью на рынке моды. Так, в минувшем году интернет-торговля в fashion-сегменте выросла на 11%, до 245,2 млрд руб., по итогам этого года рост прогнозируется на уровне 37%, до 335,2 млрд руб. В 2025 году этот показатель может превысить 1 трлн руб.

Продолжительный кризис в отрасли привел к оптимизации офлайн-точек. Количество магазинов женской одежды по состоянию на 1 января 2021 года в городах-миллионниках страны год к году сократилось на 2%, до 24,1 тыс. объектов, детских магазинов одежды — почти на 5%, до 10,1 тыс. точек, подсчитали в 2ГИС. Для сравнения: к 1 января 2020 года количество торговых точек женской и детской одежды выросло почти на 6% и на 0,2% до 24,5 тыс. и 10,7 тыс. точек соответственно.

По словам гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, пандемия также привела к изменению правил в арендных отношениях — ритейлеры стараются перейти на краткосрочную аренду, исключить санкционные пункты из договоров и получить возможность быстрой трансформации пространства под новые условия.

Падение прибыли ритейлеров еще выше, чем продаж. Например, отсутствие интернет-платформы привело к более чем двухмесячному простою в работе универмага «Цветной» весной, признает его управляющий директор Ирина Рябко: товарооборот снизился на 19%. В «Стокманн» и Melon Fashion Group также говорят о потере значительной доли выручки из-за весеннего карантина. Однако на будущее ритейлеры настроены оптимистично: в «Стокманн» надеются, что по итогам наступившего года удастся восстановить докризисные продажи, в универмаге «Цветной» — к лету 2021 года.