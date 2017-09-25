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Объем рынка интернета вещей в ритейле к 2024 году составит $30 млрд

Объем глобального рынка Интернета вещей в ритейле оценивался в 2016 году в $9 млрд. Среднегодовые темпы роста рынка в период с 2017 по 2024 гг. превысят 19%. Объем рынка к концу прогнозного периода оценивается аналитиками Global Market Insights в $30 млрд.

Применение технологий IoT на розничном рынке, 2016 и 2024 гг, (в млрд долл. США):

Аналитики привели несколько факторов, которые ускорят рост рассматриваемого сегмента. Так, год от года растут возможности connectivity и количество приобретаемых пользователями смартфонов. Постепенное снижение стоимости RFID-меток и датчиков делает их привлекательными для использования в ритейле. Технология Bluetooth Low Energy (BLE), доступная многим предприятиям торговли, также ускорит развитие рынка IoT в рознице.

Северная Америка является крупнейшим рынком розничной торговли благодаря активному развитию технологий. В Азиатско-Тихоокеанском регионе объем рынка технологий Интернета вещей вырастет благодаря росту доходов населения среднего класса Китая, Японии и Индии, а также растущей базой активных пользователей смартфонов.

Автор: Анна
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