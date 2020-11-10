Объемы хищений на сайтах частных объявлений достигли 120 млн руб в месяц

Ежемесячные объемы хищений на сайтах частных объявлений достигли уже 120 млн руб. За последние 12 месяцев мошенники заработали на клиентах российских сайтов объявлений почти 1 млрд руб., тогда как еще год назад такого сегмента еще почти не существовало, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).

Мошеннические трансакции были выявлены по картам 78 банков, 81% из них проходит через Сбербанк. Больше всего жертв мошенники нашли на Avito (62% по количеству и 54% по сумме трансакций) и «Юле» (22% и 23%). Средняя сумма одной трансакции — 5,9 тыс. руб. Это второй по размеру сегмент розничного мошенничества после хищений непосредственно с банковских счетов граждан.

Всего заработком на сайтах объявлений занимаются 13,1 тыс. мошенников. За последний год средний заработок каждого из них составил 28,2 тыс. руб., а организатора группировки — 1,8 млн руб.

Росту объемов мошенничества способствовали увеличение популярности сайтов объявлений, а также появление «криминального аутсорсинга» в формате «мошенничество как сервис», что позволило мелким мошенникам получить простой доступ к технологиям, полагает основатель DLBI Ашот Оганесян.

Хищение денег набирает обороты и в связи с появившейся возможностью прямой оплаты заказа и перевода денег через интернет-площадки: мошенники связываются с жертвами в обход официального ресурса и предлагают завершить покупку путем перевода денег по фишинговой ссылке. Возможны и другие схемы, например, продавец отправляет клиента на поддельный сайт курьерской службы или, ссылаясь на технический сбой, присылает ссылку на оплату от «службы технической поддержки», при переходе по которой покупатель попадает на вредоносный ресурс.

В «Юле» рассказали, что пытаются затруднить работу мошенникам. Например, стандартный набор защиты пользователей включает в себя системное предупреждение, когда другой пользователь предлагает перевести беседу вне сервиса. Кроме того, нейросеть анализирует поведение пользователей, выделяя подозрительные паттерны, по результатам чего пользователю может быть заблокирован доступ к чужим телефонным номерам.

Как сообщил директор Trust & Safety сервиса объявлений Avito Андрей Рыбинцев, число обращений в службу поддержки от пользователей, обманутых мошенниками, в октябре снизилось в три раза по сравнению с июльскими показателями. Чтобы обеспечить безопасность пользователей, компания увеличила количество материалов о том, как защититься от мошенников — об их типичных действиях и уловках,так как кража данных в основном происходит в результате фишинга.