Объемы перевозок сборных грузов Почтой России выросли более чем в два раза

За первое полугодие 2021 г. Почта России перевезла на 126% больше сборных грузов, чем за аналогичный прошлого года. В декабре 2020 г. компания увеличила максимальный вес и объём одного отправления для отправителей сборных грузов, ввела новую тарифную линейку и расширила географию приема товаров с 65 до 85 населенных пунктов.

Почта России запустила услугу ЕМС RT по перевозке сборных грузов в 2016 г. В июле этого года компания существенно обновила условия для более чем 8000 направлений: предельный вес одного отправления увеличился в 4 раза — с 50 до 200 кг, а допустимые габариты одной посылки в партии выросли с 200 до 380 см по сумме сторон. Также теперь каждой партии присваивается уникальный ID номер, который позволяет отправителю отслеживать статус всей партии.

Стоимость доставки партии зависит только от общего веса всех отправлений, объем и габариты посылок не учитываются. Это позволяет компаниям значительно экономить на доставке товаров. Кроме того, чем выше вес партии, которая отправляется по одному адресу, тем ниже цена доставки в расчете на килограмм.

«Новый формат доставки сборных грузов привлек как крупных ритейлеров, так и представителей малого и среднего бизнеса. В 2021 г. количество клиентов, которые воспользовались услугой, удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составило более 1100 компаний. Ежемесячно мы перевозим более 150 000 отправлений по всей России до двери получателя, а в ближайшее время добавим возможность доставки до пунктов выдачи», — рассказал Леонид Зондберг, коммерческий директор АО «Почта России».

Сервис востребован производителями, ритейлерами и сервисными компаниями в разных сегментах рынка: автомобильных запчастей, товаров народного потребления, рекламной продукции, электроники и техники, товаров для красоты и т.д. Поставщики отправляют партии товаров из 85 крупных городов по всей стране. В десятку рейтинга городов, из которых чаще всего отправляются сборные грузы вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Тольятти, Киров, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и Казань.

Отправка сборных грузов через Почту России возможна как со склада клиента, так и при самопривозе на терминал Почты или в доступные пункты приема.