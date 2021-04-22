Объявления ВКонтакте рассказали о самых обсуждаемых товарах в соцсети

Сервис Объявления ВКонтакте проанализировал количество комментариев к объявлениям и их влияние на скорость продаж. Оказалось, что количество комментариев прямо пропорционально скорости закрытия сделки.

Объявления — часть экосистемы VK, созданный совместно ВКонтакте и Юлой. В топ-5 самых обсуждаемых категорий объявлений вошли: «хобби и развлечения», «спорт и отдых», «компьютерная техника», «телефоны и планшеты», «ТВ, аудио и видео». Объявления в этих категориях набирают в среднем от 26 комментариев под одним постом — это на 33% больше, чем в других категориях.

Наибольшее количество комментариев в категории хобби и развлечения собирают посты с предметами коллекционирования (55%), книгами и журналами (15%). Около 10% комментариев в этом разделе приходится на посты про игровые приставки и игры для них. Высокая активность под постами с объявлениями помогает продавцам быстрее закрыть сделку — товары из категории хобби и развлечения с 26 комментариями и больше в среднем продаются за 6 дней, что в 2,2 раза быстрее, чем товары без комментариев в этой же категории.

Товары для спорта и отдыха также являются одной из самых обсуждаемых категорий, где посты набирают в среднем от 26 комментариев под объявлением. Пользователи ВКонтакте чаще всего обсуждают вещи для туризма и отдыха на природе, товары для охоты и рыбалки (по 20%), а также товары для зимних видов спорта (18%).

Пользователи соцсети активно пишут комментарии к постам с объявлениями о продаже компьютерной техники, телефонов и планшетов. Интересно, что посты о продаже компьютеров комментируют в 2 раза чаще, чем посты о продаже ноутбуков. Компьютеры и ноутбуки, которые набирают много комментариев, продаются в соцсети в среднем за 5 дней, а вот телефоны и планшеты быстрее — всего за 3 дня.

Замыкает топ самых комментируемых товаров в социальной сети ВКонтакте категория ТВ, аудио и видео. Лидером в этой категории стали объявления о продаже телевизоров — их обсуждают больше всего.