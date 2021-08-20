Объявления ВКонтакте: жители каких городов больше всего комментируют товары в соцсети

По результатам исследования, самыми общительными оказались жители Казани, каждое третье объявление в этом городе активно обсуждается пользователями. Второе место в топе занял Краснодар, жители города оставляют от 5 до 10 комментариев под 28% объявлений. Тройку самых общительных городов завершает Челябинск, здесь горожане активно комментируют 27% объявлений.

4-6 строчки топа разделили Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск, пользователи VK из этих городов активно обсуждают 26% объявлений. А Москва разделила 7 и 8 место с Уфой, здесь активно обсуждается каждое четвертое объявление.

Согласно данным Объявлений ВКонтакте, отличаются и категории товаров, которые активно обсуждают пользователи из разных городов.

Жители Казани активнее всего обсуждают бытовую технику, мебель для дома и дачи, а также товары для мотоэкипировки. Для краснодарцев самыми обсуждаемыми темами стали компьютерная техника, животные и услуги для бизнеса. А жители Челябинска оставляют больше всего комментариев под объявлениями о продаже билетов и автомобилей с пробегом. Интересно, что одной из самых обсуждаемых тем у челябинцев оказался мужской гардероб.

Петербуржцы активно оставляют комментарии под объявлениями о купле-продаже или аренде водных мотоциклов, лодок и катеров. Второй по значимости среди жителей Северной столицы является категория «красота и здоровье» — пользователи часто комментируют посты о продаже солнцезащитных кремов и средств для загара. Жители Самары активнее всего комментируют объявления об аренде недвижимости и автомобилей. Новосибирцы же больше остальных обсуждают животных — объявления этой категории получают наибольшее количество комментариев.

Москвичи больше всего обсуждают в комментариях компьютерную технику, товары из раздела «красота и здоровье», а также самокаты и скутеры. А среди жителей Уфы самыми обсуждаемыми темами стали фото- и видеокамеры, мотоциклы и видеотехника.