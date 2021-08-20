+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Объявления ВКонтакте: жители каких городов больше всего комментируют товары в соцсети

По результатам исследования, самыми общительными оказались жители Казани, каждое третье объявление в этом городе активно обсуждается пользователями. Второе место в топе занял Краснодар, жители города оставляют от 5 до 10 комментариев под 28% объявлений. Тройку самых общительных городов завершает Челябинск, здесь горожане активно комментируют 27% объявлений.

4-6 строчки топа разделили Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск, пользователи VK из этих городов активно обсуждают 26% объявлений. А Москва разделила 7 и 8 место с Уфой, здесь активно обсуждается каждое четвертое объявление.

Согласно данным Объявлений ВКонтакте, отличаются и категории товаров, которые активно обсуждают пользователи из разных городов.

Жители Казани активнее всего обсуждают бытовую технику, мебель для дома и дачи, а также товары для мотоэкипировки. Для краснодарцев самыми обсуждаемыми темами стали компьютерная техника, животные и услуги для бизнеса. А жители Челябинска оставляют больше всего комментариев под объявлениями о продаже билетов и автомобилей с пробегом. Интересно, что одной из самых обсуждаемых тем у челябинцев оказался мужской гардероб.

Петербуржцы активно оставляют комментарии под объявлениями о купле-продаже или аренде водных мотоциклов, лодок и катеров. Второй по значимости среди жителей Северной столицы является категория «красота и здоровье» — пользователи часто комментируют посты о продаже солнцезащитных кремов и средств для загара. Жители Самары активнее всего комментируют объявления об аренде недвижимости и автомобилей. Новосибирцы же больше остальных обсуждают животных — объявления этой категории получают наибольшее количество комментариев.

Москвичи больше всего обсуждают в комментариях компьютерную технику, товары из раздела «красота и здоровье», а также самокаты и скутеры. А среди жителей Уфы самыми обсуждаемыми темами стали фото- и видеокамеры, мотоциклы и видеотехника.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

19 августа / Комментарии
Lamoda объявляет финансовые и операционные результаты за 2 квартал 2021 года

Lamoda объявляет финансовые и операционные результаты за 2 квартал 2021 года

Вслед за объявлением Global Fashion Group (GFG) результатов второго квартала 2021 года, Lamoda, являющаяся частью GFG на рынке России и СНГ, публикует свои финансовые показатели.

далее →

19 августа / Комментарии
ЛитРес и Медиалогия определили самую популярную книгу у пользователей соцсетей

ЛитРес и Медиалогия определили самую популярную книгу у пользователей соцсетей

Книжный сервис ЛитРес и информационно-аналитическая система мониторинга СМИ и соцмедиа Медиалогия провели исследование и узнали, какие литературные бестселлеры пользуются наибольшей популярностью у российских пользователей социальных сетей.

далее →

17 августа / Комментарии
Ozon объявляет финансовые результаты за второй квартал 2021 года

Ozon объявляет финансовые результаты за второй квартал 2021 года

E-commerce площадка Ozon объявляет неаудированные финансовые результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2021 года.

далее →

17 августа / Комментарии
Экосистема российский электронной торговли 2021

Экосистема российский электронной торговли 2021

Команда Data Insight представляет новую Экосистему электронной торговли в России, которая разработана на основе выпущенной в 2019 году экосистемы, мнений экспертов рынка и знаний Data Insight.

далее →

16 августа / Комментарии
Яндекс.Объявления назвали самый востребованный товар для спорта с начала года

Яндекс.Объявления назвали самый востребованный товар для спорта с начала года

Специалисты Яндекс.Объявлений изучили, как менялся спрос на велосипеды, самокаты, скейтборды и роликовые коньки с января 2021-го. Самый популярный товар этого года у пользователей — велосипед, хотя с приходом лета интерес к нему стал падать, а вот к самокатам наоборот — расти.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!