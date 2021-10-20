+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Объявлены бренды-лауреаты первой премии TikTok Awards 2021

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok провела TikTok Summit&Awards — свой первый официальный бизнес-форум в Восточной Европе. В рамках мероприятия состоялась церемония вручения официальной премии в области маркетинга TikTok Awards.

TikTok стал неотъемлемой частью маркетингового плана брендов любого масштаба. За время существования платформы было создано множество вдохновляющих рекламных кампаний, благодаря которым многие бренды смогли переосмыслить свой подход к маркетингу.

Более 200 кейсов российских брендов конкурировали за звание лучшего в одной из восьми номинаций. Лауреатов TikTok Awards определило жюри, в состав которого вошли признанные эксперты в области маркетинга.

Представляем победителей TikTok Awards 2021:

  • Тинькофф Банк — #TopBrand — лучший аккаунт бренда в TikTok в 2021 году
  • МТС (агентство: Mosaic) — #TopCreative — награда за самую эффективную коллаборацию с креатором
  • Alpen Gold (агентство: iProspect/Carat) — #TopEffect — лучшее брендированное AR-вовлечение
  • AliExpress (агентство: WildJam) — #TopChallenge — главный тренд года
  • Яндекс (Станция Лайт) (агентство: WildJam) — #TopDiscovery — награда за самый яркий старт на платформе
  • Samsung (агентство: Cheil/Starcom) — #TopTalkable — за достижение максимального вирального эффекта от кампании
  • Pringles (агентство: Brandnew) — #TopCampaign — за проведение лучшей полномасштабной 360-рекламной кампании на платформе
  • Snickers (агентство: BBDO) — #TopBrandformance — за достижение лучших бизнес-результатов

Первый в Восточной Европе официальный форум TikTok Summit& Awards организован маркетинговой платформой TikTok For Business. Инструменты TikTok For Business помогают брендам любого масштаба создавать нативный и аутентичный контент, привлекающий внимание аудитории платформы.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

19 октября / Комментарии
Илья Кретов возглавит Тинькофф E-commerce

Илья Кретов возглавит Тинькофф E-commerce

Илья Кретов присоединился к команде Тинькофф в роли директора по электронной коммерции. На этой должности он возглавит новое направление Тинькофф E-commerce - экосистемы сервисов для онлайн-бизнесов в рамках Тинькофф Бизнеса.

далее →

8 октября / Комментарии
Продавцов Яндекс.Маркета начали консультировать сертифицированные техпартнёры

Продавцов Яндекс.Маркета начали консультировать сертифицированные техпартнёры

Продавцы теперь могут воспользоваться поддержкой сертифицированных техпартнёров Яндекс.Маркета, чтобы развивать своё дело на сервисе, — например, проконсультироваться, как лучше настроить продажи на маркетплейсе или какими товарами дополнить ассортимент.

далее →

8 октября / Комментарии
Маркетплейс «Детского мира» признан лучшим по версии ECOM AWARDS

Маркетплейс «Детского мира» признан лучшим по версии ECOM AWARDS

7 октября в Технопарке «Сколково в рамках международного форума электронной коммерции и ритейла Ecomference Rupost Retail Week были объявлены победители премии ECOM AWARDS. Маркетплейс ГК «Детский мир» стал победителем в номинации «Лучший нишевый маркетплейс».

далее →

7 октября / Комментарии
ФАС отказала Avito в приобретении ЦИАНа

ФАС отказала Avito в приобретении ЦИАНа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компании Avito в приобретении сервиса по поиску недвижимости ЦИАН, сообщает пресс-служба ведомства. По данным регулятора, сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке.

далее →

1 октября / Комментарии
Яндекс.Маркет поможет продавцам взять кредит на развитие бизнеса

Яндекс.Маркет поможет продавцам взять кредит на развитие бизнеса

С помощью Яндекс.Маркета продавцы смогут взять кредит для развития своего бизнеса. Первым партнёром сервиса по этой услуге стал Тинькофф Бизнес. Новая возможность позволит магазинам быстро и выгодно получить в кредит до 10 млн рублей. Банк рассмотрит заявку в течение дня и предложит индивидуальные условия без залога.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!