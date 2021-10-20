Объявлены бренды-лауреаты первой премии TikTok Awards 2021

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok провела TikTok Summit&Awards — свой первый официальный бизнес-форум в Восточной Европе. В рамках мероприятия состоялась церемония вручения официальной премии в области маркетинга TikTok Awards.

TikTok стал неотъемлемой частью маркетингового плана брендов любого масштаба. За время существования платформы было создано множество вдохновляющих рекламных кампаний, благодаря которым многие бренды смогли переосмыслить свой подход к маркетингу.

Более 200 кейсов российских брендов конкурировали за звание лучшего в одной из восьми номинаций. Лауреатов TikTok Awards определило жюри, в состав которого вошли признанные эксперты в области маркетинга.

Представляем победителей TikTok Awards 2021:

Тинькофф Банк — #TopBrand — лучший аккаунт бренда в TikTok в 2021 году

МТС (агентство: Mosaic) — #TopCreative — награда за самую эффективную коллаборацию с креатором

Alpen Gold (агентство: iProspect/Carat) — #TopEffect — лучшее брендированное AR-вовлечение

AliExpress (агентство: WildJam) — #TopChallenge — главный тренд года

Яндекс (Станция Лайт) (агентство: WildJam) — #TopDiscovery — награда за самый яркий старт на платформе

Samsung (агентство: Cheil/Starcom) — #TopTalkable — за достижение максимального вирального эффекта от кампании

Pringles (агентство: Brandnew) — #TopCampaign — за проведение лучшей полномасштабной 360-рекламной кампании на платформе

Snickers (агентство: BBDO) — #TopBrandformance — за достижение лучших бизнес-результатов

Первый в Восточной Европе официальный форум TikTok Summit& Awards организован маркетинговой платформой TikTok For Business. Инструменты TikTok For Business помогают брендам любого масштаба создавать нативный и аутентичный контент, привлекающий внимание аудитории платформы.