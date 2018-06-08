Объявлены победители конкурса RETAIL WEEK AWARDS 2018

В этом году традиционный конкурс RETAIL WEEK AWARDS 2018 в рамках Недели Российского Ритейла прошел в 15 номинациях.

7 июня победители были объявлены на церемонии награждения, а призы вручались представителям компаний на теплоходе во время речного путешествия. В результате нескольких предварительных отборочных этапов были определены победители:

Директор по развитию ассортимента интернет-магазина Wildberries Вячеслав Иващенко, дал свой комментарий по поводу победы в конкурсе:

«Показатели Wildberries отражают рост по всем ключевым компонентам бизнеса компании. Рост оборота компании во II квартале (по итогам апреля и мая) по отношению к прошлому году составил более 70%, за 5 месяцев открыто более 400 пунктов самовывоза (на данный момент их насчитывается более 1300), количество обрабатываемых на складах товаров в сутки за этот год также выросло на 130%. Стоит отметить, что и в новом для нас сегменте „Еда“ положительная тенденция: рост проданных товаров за календарный год (май 2017 года-май 2018 года) — 775%. Полученные нами результаты соответствуют поставленным нами целям, и мы рады, что наши показатели отмечены профессиональным отраслевым конкурсом RETAIL WEEK AWARDS 2018».