+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Объявлены победители конкурса RETAIL WEEK AWARDS 2018

Смотрите в каталоге
Askona
Askona
Все для дома

В этом году традиционный конкурс RETAIL WEEK AWARDS 2018 в рамках Недели Российского Ритейла прошел в 15 номинациях.

7 июня победители были объявлены на церемонии награждения, а призы вручались представителям компаний на теплоходе во время речного путешествия. В результате нескольких предварительных отборочных этапов были определены победители:

  • Номинация «Самая быстрорастущая сеть — food»: «ВкусВилл».
  • Номинация «Самая быстрорастущая сеть — non-food»: Wildberries.
  • Номинация «Крупнейшая сеть»: Х5 Retail Group.
  • Номинация «Retail Brand. Коллаборация года»: «Эльдорадо».
  • Номинация «Открытие года»: «Ашан» (кубок), «Дом культуры вкуса» (диплом).
  • Номинация «Лучший покупательский опыт»: «Ортека» (кубок), Finn Flare (диплом).
  • Номинация «Работодатель года»: «Ортека» (кубок), «Аскона» (диплом).
  • Номинация «Лучшая специализированная сеть — Wine retail»: «Бристоль» (кубок), «ВИНЛАБ» (диплом).
  • Номинация «Лучшие практики в категории „вино“»: METRO Cash&Carry (диплом).
  • Номинация «Ритейл стартап года»: «ДА!» (сеть продуктовых дискаунтеров, кубок), Modi fun shop (диплом).
  • Номинация «Самый эффективный совместный проект»: «Ашан» (кубок), «А-ФАБРИК» (кубок).
  • Номинация «Социальная ответственность»: «Дикси» (диплом), «Ашан» (диплом).
  • Номинация Shop Design: Adidas BASEMOSCOW (кубок), Fashion-пространство Underline В МЕГА Теплый стан (диплом).
  • Номинация «ИТ-проект года»: «Леруа Мерлен» (кубок), «Улыбка радуги» (диплом).
  • Номинация «Самая информационно-открытая сеть»: «Лента» (кубок).

Директор по развитию ассортимента интернет-магазина Wildberries Вячеслав Иващенко, дал свой комментарий по поводу победы в конкурсе:

«Показатели Wildberries отражают рост по всем ключевым компонентам бизнеса компании. Рост оборота компании во II квартале (по итогам апреля и мая) по отношению к прошлому году составил более 70%, за 5 месяцев открыто более 400 пунктов самовывоза (на данный момент их насчитывается более 1300), количество обрабатываемых на складах товаров в сутки за этот год также выросло на 130%. Стоит отметить, что и в новом для нас сегменте „Еда“ положительная тенденция: рост проданных товаров за календарный год (май 2017 года-май 2018 года) — 775%. Полученные нами результаты соответствуют поставленным нами целям, и мы рады, что наши показатели отмечены профессиональным отраслевым конкурсом RETAIL WEEK AWARDS 2018».

Компании и сервисы: Askona, ВкусВилл, ВИНЛАБ, MODI Fun Shop, Бристоль, FINN FLARE, Да!, Adidas, Ашан, Metro Cash&Carry, Ортека, Дикси, Лента, Леруа Мерлен, Улыбка радуги, Эльдорадо
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

25 июня / Комментарии
ФРИИ инвестирует 20 млн руб. в платформу для покупок без касс и очередей Pay-Z

ФРИИ инвестирует 20 млн руб. в платформу для покупок без касс и очередей Pay-Z

Посевная инвестиция ФРИИ в сервис для покупок в магазинах для касс и очередей Pay-Z составит 20 млн руб. По итогам сделки фонд увеличит свою долю в компании до 24%. Ранее ФРИИ уже инвестировал в Pay-Z 2,5 млн руб. Стартап успешно прошел 14 Акселератор ФРИИ, запустившийся в начале этого года.

далее →

22 июня / Комментарии
Сергей Гончаров назначен гендиректором «Пятёрочки»

Сергей Гончаров назначен гендиректором «Пятёрочки»

X5 Retail Group, одна из крупнейших продуктовых розничных компаний в России объявляет о назначении Сергея Гончарова на должность генерального директора федеральной торговой сети «Пятёрочка».

далее →

21 июня / Комментарии
«220 Вольт» запитает энергией

«220 Вольт» запитает энергией

ГК «220 Вольт» создала дочернее предприятие, по установке и обслуживанию силовой техники. «220 Вольт-Сервис» будет предоставлять услуги реализации проектов автономного энергообеспечения загородной недвижимости, а также торговых и промышленных объектов.

далее →

21 июня / Комментарии
Брендом «Евросеть» никто не сможет воспользоваться

Брендом «Евросеть» никто не сможет воспользоваться

«Мегафон» решил заморозить бренд «Евросеть» в рамках сделки с «Вымпелком» по разделению ритейлера. Компании не желают, чтобы кто-либо мог воспользоваться этим брендом.

далее →

21 июня / Комментарии
Бизнес требует компенсацию за повышение НДС

Бизнес требует компенсацию за повышение НДС

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предлагает вместе с ростом НДС до 20% ввести компенсационные механизмы, которые помогли бы нивелировать нагрузку на бизнес, говорится в письме главы организации Александра Калинина председателю Госдумы Вячеславу Володину.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!