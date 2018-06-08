Объявлены победители конкурса RETAIL WEEK AWARDS 2018
В этом году традиционный конкурс RETAIL WEEK AWARDS 2018 в рамках Недели Российского Ритейла прошел в 15 номинациях.
7 июня победители были объявлены на церемонии награждения, а призы вручались представителям компаний на теплоходе во время речного путешествия. В результате нескольких предварительных отборочных этапов были определены победители:
- Номинация «Самая быстрорастущая сеть — food»: «ВкусВилл».
- Номинация «Самая быстрорастущая сеть — non-food»: Wildberries.
- Номинация «Крупнейшая сеть»: Х5 Retail Group.
- Номинация «Retail Brand. Коллаборация года»: «Эльдорадо».
- Номинация «Открытие года»: «Ашан» (кубок), «Дом культуры вкуса» (диплом).
- Номинация «Лучший покупательский опыт»: «Ортека» (кубок), Finn Flare (диплом).
- Номинация «Работодатель года»: «Ортека» (кубок), «Аскона» (диплом).
- Номинация «Лучшая специализированная сеть — Wine retail»: «Бристоль» (кубок), «ВИНЛАБ» (диплом).
- Номинация «Лучшие практики в категории „вино“»: METRO Cash&Carry (диплом).
- Номинация «Ритейл стартап года»: «ДА!» (сеть продуктовых дискаунтеров, кубок), Modi fun shop (диплом).
- Номинация «Самый эффективный совместный проект»: «Ашан» (кубок), «А-ФАБРИК» (кубок).
- Номинация «Социальная ответственность»: «Дикси» (диплом), «Ашан» (диплом).
- Номинация Shop Design: Adidas BASEMOSCOW (кубок), Fashion-пространство Underline В МЕГА Теплый стан (диплом).
- Номинация «ИТ-проект года»: «Леруа Мерлен» (кубок), «Улыбка радуги» (диплом).
- Номинация «Самая информационно-открытая сеть»: «Лента» (кубок).
Директор по развитию ассортимента интернет-магазина Wildberries Вячеслав Иващенко, дал свой комментарий по поводу победы в конкурсе:
«Показатели Wildberries отражают рост по всем ключевым компонентам бизнеса компании. Рост оборота компании во II квартале (по итогам апреля и мая) по отношению к прошлому году составил более 70%, за 5 месяцев открыто более 400 пунктов самовывоза (на данный момент их насчитывается более 1300), количество обрабатываемых на складах товаров в сутки за этот год также выросло на 130%. Стоит отметить, что и в новом для нас сегменте „Еда“ положительная тенденция: рост проданных товаров за календарный год (май 2017 года-май 2018 года) — 775%. Полученные нами результаты соответствуют поставленным нами целям, и мы рады, что наши показатели отмечены профессиональным отраслевым конкурсом RETAIL WEEK AWARDS 2018».