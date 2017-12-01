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OBI и Leroy Merlin откроют магазины малого формата

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Леруа Мерлен
Леруа Мерлен
Ремонт и строительство

Крупнейшие европейские ритейлеры OBI и Leroy Merlin планируют развивать в России уменьшенный формат магазинов. Сокращать торговые пространства их вынуждает, в том числе онлайн-торговля, отбирающая постепенно долю у традиционного ритейла, сообщает «Коммерсант».

Полтора месяца назад OBI начал подыскивать площади по 4–6 тыс. кв. в российских торгцентрах. Leroy Merlin также рассматривает возможность развития магазинов меньшего формата. Ритейлер планирует арендовать магазины с небольшой площадью (от 1 тыс. кв. м) и активно рассматривает площадки в центре Москвы и спальных районах города. При этом обе компании не собираются отказываться от развития традиционных крупных магазинов.

Директор по маркетингу Leroy Merlin Филипп Мужо сообщил, что открытие магазинов нового формата дает возможность создать дополнительные точки контакта с потребителями в городских зонах и давать им доступ к продуктам и услугам настолько близко, насколько это возможно. В OBI сообщили, что сеть запустила программу обновления магазинов в России, и это останется ее приоритетом на 2018 год.

Сейчас Leroy Merlin представлена в России двумя основными форматами — магазинами торговой площадью от 12 тыс. кв. м и ассортиментом 35 тыс. товарных позиций для крупных городов и 10 тыс. кв. м и 30 тыс. товарных позиций для городов с населением до 700 тыс. человек. У OBI есть несколько относительно небольших магазинов с торговой площадью 8 тыс. кв. м в районе МКАД. Французская сеть Leroy Merlin работает в России напрямую. Немецкий ритейлер OBI вышел на российский рынок в партнерстве с Игорем Сосиным, который основал сеть DIY-магазинов «Старик Хоттабыч», а в 2016 году OBI GmbH стала единоличным владельцем российского подразделения OBI.

Эксперты отмечают, что в последнее время многие гипермаркеты ищут варианты перехода на магазины малых форматов. Уменьшение площадей сокращает арендную нагрузку. Кроме того, инвестиции в такой формат будут как минимум на 30% меньше при открытии на арендованных площадях.

«Во-первых, развивается онлайн-торговля и мультиканальная модель продаж, во-вторых, сети выходят на рынки городов с меньшей численностью населения. Кроме того, крупноформатные объекты не всегда подходят для размещения в торгцентрах», — отмечает эксперт.

Компании и сервисы: Леруа Мерлен, OBI
Автор: Анна
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