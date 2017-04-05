Обновлённый рейтинг E-Commerce Index TOP-100 2016

Data Insight совместно с Ruward выпускают свежий рейтинг E-Commerce Index TOP-100 2016. В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2015-2016 года.

В основе рейтинга лежит комплексная методика построения рейтинга и сбора данных, включающая, в том числе, поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж и количеству заказов. По умолчанию рейтинг отсортирован по объему онлайн-продаж.

Политика включения в рейтинг

В рейтинг включаются российские розничные интернет-магазины, которые были активными (принимали и исполняли онлайн-заказы) по состоянию на конец отчетного периода, т.е. на декабрь 2016 года.

Международные ритейлеры включаются в рейтинг, если онлайн-продажи в России они ведут через российское юридическое лицо и если у ритейлера есть отдельный домен (или поддомен) для российских/русскоязычных покупателей.

Торговые площадки (сайты, на которых в роли продавца для всех или для большей части заказов выступает не компания – владелец сайта, а другие компании) в рейтинг не включаются. Также в рейтинг не включаются интернет-магазины, работающие исключительно с покупателями – юридическими лицами, или осуществляющие продажи только оптовыми и мелкооптовыми партиями.

В рамках данного проекта рейтингуются не компании, а интернет-магазины. При этом сайты, которые имеют общего владельца (или аффилированных владельцев) и используют общую техническую платформу с единой нумерацией заказов, считаются одним интернет-магазином – онлайн-продажи таких сайтов группируются и учитываются в рейтинге под именем крупнейшего (по посещаемости) сайта группы. В остальных случаях (если нет единой нумерации заказов) интернет-магазины, принадлежащие одной компании, учитываются каждый по отдельности.

В процессе подготовки рейтинга для каждого магазина были построены оценки за 2016 год по следующим параметрам:

Количество размещенных заказов в интернет-магазине (суммарное и среднесуточное)

Среднемесячная посещаемость (количество посетителей в месяц)

Конверсия посещаемости в заказы (количество заказов на 100 посетителей в месяц)

Конверсия размещенных заказов в выполненные/оплаченные заказы (коэффициент выполняемости)

Количество выполненных онлайн-заказов (суммарное и среднесуточное)

Средний чек в интернет-магазине

Объем онлайн-продаж в рублях (суммарный и среднемесячный)

Данные по количеству выполненных заказов, среднему чеку и общему объему онлайн-продаж мы отправили магазинам для уточнения и получили значительный объем обратной связи, который использовали для уточнения полученных результатов.