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Оборот igooods вырос в 1,5 раза в I квартале 2021

Сервис доставки продуктов igooods подвел итоги первого квартала 2021 года. Компания совершила доставок на сумму 1,6 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной роста стало увеличение аудитории сервисов доставки и выхода сервиса в новые города в течении 2020 года.

Всего за первые три месяца 2021 года сервис igooods доставил 436 тысяч заказов во всех городах присутствия, что на 44% больше, чем за тот же период в 2020 году. Средний чек составил 3 618 рублей и вырос на 7% по сравнению с первым кварталом 2020 года, который пришелся на начало режима самоизоляции. В феврале повышенным спросом пользовались сезонные товары для рассады — грунт, семена, удобрения и инсектициды.

«Мы видим, что, после снятия части коронавирусных ограничений, спрос на доставку продуктов продолжает расти. Многие из пользователей, которые присоединились к нам во время пандемии, остаются нашими постоянными клиентами. Для их удобства мы разрабатываем дополнительные функции, которые помогут быстрее справляться с бытом»- комментирует управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис.

Самым активным по обороту месяцем стал февраль. Это связано с погодой: в это время в центральную часть России пришли морозы, и люди чаще заказывали продукты онлайн. По статистике, количество заказов в холодные и снежные дни вырастает на 15-30%. Самыми популярными товарами зимой стали: лопаты для снега, антифризы, пледы, щетки и скребки для машин и размораживатели.

В первом квартале для покупателей стала доступна новая эко-функция «меньше пакетов». Сервис рассчитывает сократить количество упаковки на 20%, что позволит использовать на 2,3 млн пакетов меньше ежегодно. Функцией пользуются более 10% клиентов сервиса.

Всего к доставке подключено более чем 200 магазинов в 30 городах присутствия.

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Автор: Анна
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