Оборот igooods вырос в 3,4 раза до 4,1 млрд руб. за первое полугодие 2020 г

Сервис доставки продуктов igooods подвел итоги работы за первые шесть месяцев 2020 года. За это время компания доставила более 915 тыс. заказов на общую сумму 4,1 млрд рублей, что означает рост в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний чек вырос в 1,2 раза до 4 468 рублей (с учетом стоимости доставки). Сопоставимые продажи (показатель LFL) по количеству заказов выросли на +113%.

За шесть месяцев с начала года igooods начал работать в 27 городах России, таким образом теперь сервис присутствует в 36 населенных пунктах от Санкт-Петербурга до Красноярска. Общее количество гипермаркетов, откуда производится доставка, достигло 217 точек. У сервиса 11 торговых сетей-партнеров, из них — «АШАН» и «ОКЕЙ» подключили к доставке в этом году. Количество сотрудников — персональных закупщиков и курьеров увеличилось в 2,5 раза до 3 тыс. человек. Растет также число IT-специалистов сервиса, по состоянию на конец июня их количество составило 40 человек.

«С момента основания сервис igooods доставил уже более 2 млн покупок. Мы не только постоянно совершенствуем процесс сборки и доставки, но и улучшаем работу нашего сайта и приложения — вводим новые функции. Например, в этом году мы ввели возможность дополнить заказ после того, как он сформирован, а сборка еще не начата. Эта функция пользуется популярностью у клиентов. До конца года мы намерены выйти еще в десяток городов и рассматриваем возможность заключения новых партнерств», — прокомментировал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис.

Клиенты сервиса стали активнее пользоваться функцией безналичных чаевых. Так, с января по май курьеры и персональные закупщики компании получили 4,4 млн рублей чаевых. Функция появилась в сервисе в этом году.