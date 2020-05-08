Оборот iGooods за месяц карантина достиг 1 млрд рублей

Сервис доставки продуктов iGooods подвел финансовые результаты за апрель 2020 года. За месяц компания совершила доставок на 990 млн рублей, что в 4,8 раз превышает результат за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: за первый квартал 2020 г. оборот сервиса составил 1,26 млрд руб, а за весь 2019 г. — 2,6 млрд руб.

"Мы впервые вплотную подошли к рекордному для iGooods обороту в 1 млрд рублей за месяц. Чтобы удовлетворить начавшийся еще в марте взрывной рост на онлайн-покупки, мы оперативно наняли и вывели на работу дополнительный персонал. iGooods подключил к доставке 15 магазинов сетей-партнеров, начал сотрудничество с гипермаркетами АШАН и расширил географию присутствия по России. Мы растем сразу во всех направлениях, и это позволяет реализовать большую часть нашего потенциала«,— говорит Григорий Кунис, сооснователь и управляющий сервиса доставки продуктов iGooods.

За апрель 2020 года iGooods доставил 196 тыс. заказов, что в 4 раза больше, чем в апреле годом ранее. Средний чек, по сравнению с апрелем 2019 года, увеличился на 27% до 5 063 рублей. Самой крупной доставкой апреля стал заказ весом 9 тонн и стоимостью более 800 тыс. рублей. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения закупил продукты в общежитие для студентов, которые находились на самоизоляции и дистанционном обучении.

Показатель LFL (like-for-like, сопоставимые продажи) за указанный период вырос на 200%: с 206 млн до 614 млн рублей. Также растет трафик через сервис Joom fresh. Дополнительным каналом для продаж стал совместный проект с сетью «ЛЕНТА»: в апреле стартовала доставка на основе технологии white label, и теперь покупателям не надо переходить на сайт сервиса, чтобы сделать заказ продуктов.

В апреле iGooods запустил работу в Великом Новгороде, Воронеже, Владимире, Калуге, Тюмени. Сервис начал доставку из гипермаркетов «Ашан» в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Всего к доставке iGooods подключено более 160 магазинов в 18 городах присутствия. С начала 2020 года сервис вышел в Ярославль, Рязань, Калугу, Тверь, Владимир, Тулу, Великий Новгород, Воронеж, Тюмень, Нижний Новгород.

С начала карантина для более безопасного оказания услуги iGooods обеспечил своих курьеров и закупщиков средствами индивидуальной защиты, внедрил функцию бесконтактной доставки, а также начал процесс полного перехода на безналичную оплату заказа. Ранее iGooods запустил онлайн-перевод чаевых для курьеров и закупщиков через сервис CloudTips.