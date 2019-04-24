Оборот кэшбэк-рынка в России превысил $500 миллионов долларов

Глобальная партнерская сеть Admitad проанализировала информацию о том, какие покупки совершили российские потребители в 2018 году с использованием кэшбэк-сервисов. По данным компании, в прошлом году российские потребители приобрели товары при помощи кэшбэка на сумму более $513 миллионов долларов. При подготовке исследования Admitad Report 2018/2019 были изучены данные о более 40 миллионах покупок, совершенных российскими интернет-пользователями через партнерскую сеть Admitad.

«Российский интернет-пользователь становится более продвинутым. Перед совершением покупки он часто ищет возможность для того, чтобы вернуть часть потраченных денег — особенно при дорогостоящем заказе. С кэшбэк-сервисами сотрудничают тысячи магазинов и сервисов — от детских товаров и товаров для дома до продавцов ювелирных изделий. Для рекламодателей кэшбэк-трафик — это эффективный способ привлечения новых покупателей, а также возврата тех клиентов, которые уже знакомы с брендом, но не имели стимула для повторной покупки», — отмечают в Admitad.

Первое место по покупкам с кэшбэком у россиян, вполне предсказуемо, занимает электроника и бытовая техника. Общая сумма продаж товаров этой категории у рекламодателей Admitad составила $216,9 млн долларов, а количество совершенных покупок достигло 900 тысяч. Это во многом вызвано высоким средним чеком за покупку — он достигает $330 долларов в период «гендерных праздников». Поэтому покупатель ищет возможность вернуть хотя бы небольшой процент от суммы заказа при помощи кэшбэка.

На втором месте идет категория товаров из Китая — трансграничная торговля через Aliexpress и другие интернет-магазины продолжает расти, в том числе и из-за улучшений условий доставки. Средний чек при покупке товаров из Китая не превышает $20 долларов, при этом весной-летом он проседает до $10-12 долларов. Однако невысокий чек компенсируется высокой частотой покупок. Общая сумма приобретенных товаров из Китая при помощи кэшбэка составила $121,4 млн.

Среди других сегментов e-commerce выделяется категория туризм и путешествия. Общая сумма покупок с использованием кэшбэка составляет $62,4 млн и превышает общий оборот от всех других каналов продвижения — рекламы на веб-сайтах, купонных сайтах, контекстной рекламы, программ лояльности и т.д. Сверхпопулярность кэшбэка для данной категории во многом связана с высоким средним чеком — от $130 в низкий сезон (конец лета) до $200 долларов в ноябре.