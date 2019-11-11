Оборот магазинов-партнеров Ассоциации Магазинов Розничной Торговли достиг 1 млрд рублей

Ассоциация Магазинов Розничной Торговли (АМАРТ), первое на российском розничном рынке объединение магазинов мелкосетевой и несетевой продуктовой розницы, раскрыло общий годовой оборот магазинов-партнеров, который составил 1 млрд рублей на начало ноября 2019 года.

АМАРТ официально объявила о своем запуске в августе 2019 года. На сегодняшний день партнерские магазины Ассоциации представлены в 12 регионах России: Московская, Тверская, Рязанская, Липецкая, Брянская, Пензенская, Свердловская, Челябинская, Южно-Сахалинская области, Башкирия, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

«АМАРТ — нестандартное сетевое объединение, по сути, мы союз магазинов малой розничной торговли, объединяющий одиночные магазины и небольшие сети в России. Каждый участник АМАРТ работает самостоятельно, но при этом пользуется системой преференций и поддержкой ассоциации. Центральный офис АМАРТ договаривается с производителями о маркетинговых акциях: бездефектурном наличии, приоритетной выкладке, промо-активностях и рекламе. Закупки каждый участник осуществляет сам, но с учетом наших договоренностей. Вступление и участие для магазинов у нас бесплатное»/ Григорий Павлов, директор Ассоциации Магазинов Розничной Торговли.

Ассоциация Магазинов Розничной Торговли (АМАРТ) объединяет независимые розничные магазины и продуктовые сети с целью участия в маркетинговых программах производителей и получения магазинами дополнительного дохода от продажи своего текущего ассортимента. Вступив в Ассоциацию, магазин получает привилегии от производителей, которые сегодня доступны только крупным розничным сетям. Вступление в АМАРТ и участие в маркетинговых программах производителей для магазинов является бесплатным. Подробнее: www.amartpro.ru