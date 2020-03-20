Оборот маркетплейса «Обуви России» за 3 месяца превысил 1 млрд рублей

Группа компаний «Обувь России» подводит первые итоги работы маркетплейса и торговой платформы «Продаем», которую компания запустила в конце 2019 года для взаимодействия с поставщиками. Оборот маркетплейса Группы за три месяца составил более 1 млрд рублей. На текущий момент у компании более 300 поставщиков из таких товарных сегментов, как детские игрушки, товары для дома, посуда для приготовления, мелкая бытовая техника, косметика и др. География поставщиков — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, Омск и другие города. Среди новых крупных партнеров «Обуви России» — компания «Концепт Груп» (бренд женской одежды Concept Club).

Направление одежды «Обувь России» успешно развивает с 2014 года. Сначала в магазинах Группы была представлена только верхняя одежда под собственным брендом Snow Guard — пуховики, куртки, плащи; с 2017 года ассортимент пополнился джемперами, кардиганами, платьями (так называемый «средний слой»). Сейчас коллекции одежды среднего слоя насчитывают более 1000 товарных наименований.

«В 2019 году продажи одежды среднего слоя выросли на 69,5%. Учитывая столь высокие результаты, компания приняла решение расширить ассортимент магазинов за счет одежды других брендов, — комментирует Ольга Данилова, руководитель отдела сопутствующих товаров ГК „Обувь России“. — Уникальный дизайн и яркие модели — этим привлекают к себе товары Concept Club, поэтому мы уверены, что они будут востребованы у наших покупателей».

В марте около 250 000 единиц товаров от компании «Концепт Груп» появились во всех магазинах сетей, входящих в состав ГК «Обувь России». Среди представленных товаров — нижнее белье под брендом Infinity Lingerie и домашняя одежда.

«Компания имеет большой опыт в fashion индустрии и рада предложить одному из крупнейших российских ритейлеров „Обуви России“ совместный проект в области продажи модной одежды. Разработанный на базе собственного дизайн-бюро ассортимент женской одежды и белья будет создан с учетом потребностей клиентов сети», — комментирует Наталья Привалова, операционный директор компании «Концепт Груп».

Напомним, что в ноябре 2019 года «Обувь России» анонсировала изменение бизнес-модели: компания предоставила до 50% торговых площадей для товаров сторонних поставщиков, вышла за рамки fashion-сегмента и переформатировала магазины в омниканальные маркетплейсы. В результате «Обувь России» в два раза расширит ассортимент за счет новых товарных категорий. По планам Группы, развитие маркетплейса позволит компании в ближайшие два года увеличить выручку действующих магазинов на более 30%, конверсию в 1,5 раза, а также сгладить сезонность, характерную для fashion-рынка.