+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Оборот маркетплейса «Обуви России» за 3 месяца превысил 1 млрд рублей

Группа компаний «Обувь России» подводит первые итоги работы маркетплейса и торговой платформы «Продаем», которую компания запустила в конце 2019 года для взаимодействия с поставщиками. Оборот маркетплейса Группы за три месяца составил более 1 млрд рублей. На текущий момент у компании более 300 поставщиков из таких товарных сегментов, как детские игрушки, товары для дома, посуда для приготовления, мелкая бытовая техника, косметика и др. География поставщиков — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, Омск и другие города. Среди новых крупных партнеров «Обуви России» — компания «Концепт Груп» (бренд женской одежды Concept Club).

Направление одежды «Обувь России» успешно развивает с 2014 года. Сначала в магазинах Группы была представлена только верхняя одежда под собственным брендом Snow Guard — пуховики, куртки, плащи; с 2017 года ассортимент пополнился джемперами, кардиганами, платьями (так называемый «средний слой»). Сейчас коллекции одежды среднего слоя насчитывают более 1000 товарных наименований.

«В 2019 году продажи одежды среднего слоя выросли на 69,5%. Учитывая столь высокие результаты, компания приняла решение расширить ассортимент магазинов за счет одежды других брендов, — комментирует Ольга Данилова, руководитель отдела сопутствующих товаров ГК „Обувь России“. — Уникальный дизайн и яркие модели — этим привлекают к себе товары Concept Club, поэтому мы уверены, что они будут востребованы у наших покупателей».

В марте около 250 000 единиц товаров от компании «Концепт Груп» появились во всех магазинах сетей, входящих в состав ГК «Обувь России». Среди представленных товаров — нижнее белье под брендом Infinity Lingerie и домашняя одежда.

«Компания имеет большой опыт в fashion индустрии и рада предложить одному из крупнейших российских ритейлеров „Обуви России“ совместный проект в области продажи модной одежды. Разработанный на базе собственного дизайн-бюро ассортимент женской одежды и белья будет создан с учетом потребностей клиентов сети», — комментирует Наталья Привалова, операционный директор компании «Концепт Груп».

Напомним, что в ноябре 2019 года «Обувь России» анонсировала изменение бизнес-модели: компания предоставила до 50% торговых площадей для товаров сторонних поставщиков, вышла за рамки fashion-сегмента и переформатировала магазины в омниканальные маркетплейсы. В результате «Обувь России» в два раза расширит ассортимент за счет новых товарных категорий. По планам Группы, развитие маркетплейса позволит компании в ближайшие два года увеличить выручку действующих магазинов на более 30%, конверсию в 1,5 раза, а также сгладить сезонность, характерную для fashion-рынка.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 марта / Комментарии
Россияне изолировались с любимыми

Россияне изолировались с любимыми

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon проанализировала более 2,5 миллионов заказов в марте и выяснила, что уменьшение социальной активности россияне компенсируют укреплением взаимоотношений в парах.

далее →

18 марта / Комментарии
Итоги развития рекламного рынка за 2019 год

Итоги развития рекламного рынка за 2019 год

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подводит итоги развития рекламного рынка за 2019 год. По оценке ассоциации, объем рекламного рынка составил почти 494 млрд.руб., что на 5% больше, чем годом ранее.

далее →

16 марта / Комментарии
На фоне коронавируса выросли онлайн-заказы туалетной бумаги, тушенки и макарон

На фоне коронавируса выросли онлайн-заказы туалетной бумаги, тушенки и макарон

Спрос на доставку продуктов в России с 9 марта по 15 марта вырос в 3-4 раза на фоне коронавируса. По данным крупнейшего в России сервиса доставки продуктов iGooods, в 80% заказов входят продукты длительного хранения: консервы, макароны и крупы. Некоторые товары заканчиваются на полках ритейлеров быстрее, чем их успевают вновь поставлять.

далее →

13 марта / Комментарии
Маркетплейс goods.ru увеличил годовой оборот втрое до 6 миллиардов рублей

Маркетплейс goods.ru увеличил годовой оборот втрое до 6 миллиардов рублей

Маркетплейс goods.ru, входящий в Группу «М.Видео-Эльдорадо», объявляет итоги работы платформы за 2019 год. Годовой оборот маркетплейса вырос втрое до шести миллиардов рублей. Число партнеров площадки за год удвоилось до 3000.

далее →

13 марта / Комментарии
Как бизнес заработал на гендерных праздниках — исследование Яндекс.Кассы

Как бизнес заработал на гендерных праздниках — исследование Яндекс.Кассы

8 марта самый большой рост оборота онлайн-платежей традиционно показали магазины цветов, а 23 февраля заметно выросли продажи на игровых интернет-сервисах, площадках, которые продают билеты на развлекательные мероприятия, а также в магазинах спорттоваров. Оба гендерных праздника оказались удачными и для ресторанного бизнеса. Накануне Международного женского дня оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях ресторанов увеличился на 52%, перед Днем защитника Отечества — на 38%.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!