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Оборот Ozon.ru в первом полугодии 2017 года вырос на 33%

Общий объем оборота интернет-магазина Ozon.ru в первом полугодии 2017 г. вырос на 33%, до 10,1 млрд руб., об этом говорится в материалах компании.

Выручка онлайн-ретейлера за отчетный период выросла на 34%, до 9 млрд руб.

В январе-июне компания доставила 3,5 млн заказов, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

Ассортимент Ozon.ru достиг 4,68 млн наименований против 4,27 млн годом ранее. Доля электроники в продажах составила 28%, книг — 22%, товаров для дома — 14%, детских товаров — 11%. Самой быстрорастущей стала категория «Зоотовары и продукты питания», рост — 130%, доля 5%.

Ретейлер входит в холдинг Ozon Group, среди инвесторов которого Baring Vostok, АФК «Система», МТС, Index Ventures, ru-Net, Rakuten, Intel Capital, Holtzbrinck, Cisco.

Автор: Анна
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