+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Оборот поддельной косметики и парфюма превышает 10 млрд рублей

Аналитики компании по борьбе с контрафактом и защите брендов BrandMonitor, провели исследование и выяснили, что объем рынка контрафактной декоративной косметики (5,3 млрд рублей,) и парфюма (5,6 млрд рублей) во второй половине 2019 года и первой половине 2020 составил более 10 млрд рублей.

Эксперты выяснили, что основная часть продаж (69%) контрафактной косметики происходит через офлайн каналы, оборот продукции в которых составляет 3,7 млрд рублей в год. На продажи через интернет (социальные сети и маркетплейсы) приходится 31% всех продаж (1,6 млрд рублей) в год.

Схожая ситуация на рынке поддельных духов. Примерно половина контрафактного парфюма (53%) продается через офлайн-каналы, включая магазины, рынки, киоски в переходах метро. В совокупности годовой оборот по этим каналам составляет порядка 2,9 млрд рублей. На онлайн-торговлю приходится 47% всего поддельного парфюма, или 2,7 млрд рублей в год.

В социальных сетях контрафактный парфюм и косметику реализует более 70% аккаунтов (31 тысяча из 44 тысяч). Из общего числа «продающих» постов 85% предлагает поддельную продукцию (595 тысяч из 700 тысяч).

При этом, средняя стоимость оригинального парфюма составляет около 3500 рублей. Почти в 4 раза ниже стоимость не оригинальных духов — 800 рублей. Разница между оригинальной и контрафактной косметикой так же значительна: средняя цена оригинала составляет 500 рублей, подделки — 250 рублей.

Специалисты компании в марте 2020 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Опрос показал, что чаще всего россияне приобретают такие предметы косметики, как тушь для ресниц (купили 75% опрошенных), помада для губ (58% опрошенных) и тональный крем (50% опрошенных). В свою очередь, духи и туалетную воду приобретали 71% опрошенных.

Данные опроса показывают, что покупатели контрафактной продукции в большинстве случаев понимают, что приобретают неоригинальный товар. Так, среди покупателей поддельной косметики 76% отметили, что осознавали факт приобретения контрафакта; среди покупателей поддельного парфюма аналогичный ответ дали 77% опрошенных.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

6 октября / Комментарии
Группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует выплатить дивиденды в размере 5,4 миллиарда рублей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует выплатить дивиденды в размере 5,4 миллиарда рублей

Компания «М.видео» объявляет, что Совет директоров ПАО «М.видео» рекомендовал к утверждению на внеочередном общем собрании акционеров дивиденды в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «М.видео».

далее →

6 октября / Комментарии
«Магнит» присоединился к Глобальному договору ООН

«Магнит» присоединился к Глобальному договору ООН

Компания «Магнит» сообщает о вступлении в Глобальный договор ООН (ГД ООН), крупнейшую мировую корпоративную инициативу в области устойчивого развития, которая охватывает более 13 000 участников из более чем 160 стран.

далее →

5 октября / Комментарии
«Лента» запустила очередной досуговый онлайн-проект для детей

«Лента» запустила очередной досуговый онлайн-проект для детей

Компания «Лента» запускает проект «Онлайн-продлёнка», в котором могут принять участие дети покупателей магазинов сети. Каждую неделю участников ждут увлекательные задания в трёх категориях: танцы, английский язык и творчество. За выполнение каждого задания ребёнок получает баллы в личном кабинете.

далее →

2 октября / Комментарии
Российские покупатели потеряли интерес к акциям и распродажам

Российские покупатели потеряли интерес к акциям и распродажам

Почти треть россиян с декабря прошлого года по май этого не покупали товары во время акций. Это на 13% выше, чем годом ранее. Около 27% россиян не совершали покупки на распродажах с декабря 2019-го по май 2020 года. Самыми непопулярными промо оказались межсезонные распродажи — в них принимало участие всего 19% респондентов.

далее →

2 октября / Комментарии
Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: больше половины купленных смартфонов используют для платежей

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: больше половины купленных смартфонов используют для платежей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» оценила российский рынок смартфонов за девять месяцев 2020 года. Смартфон становится привычным инструментом для бесконтактной оплаты – впервые на устройства с поддержкой NFC пришлось больше 50% продаж в натуральном выражении.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!