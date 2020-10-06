Оборот поддельной косметики и парфюма превышает 10 млрд рублей

Аналитики компании по борьбе с контрафактом и защите брендов BrandMonitor, провели исследование и выяснили, что объем рынка контрафактной декоративной косметики (5,3 млрд рублей,) и парфюма (5,6 млрд рублей) во второй половине 2019 года и первой половине 2020 составил более 10 млрд рублей.

Эксперты выяснили, что основная часть продаж (69%) контрафактной косметики происходит через офлайн каналы, оборот продукции в которых составляет 3,7 млрд рублей в год. На продажи через интернет (социальные сети и маркетплейсы) приходится 31% всех продаж (1,6 млрд рублей) в год.

Схожая ситуация на рынке поддельных духов. Примерно половина контрафактного парфюма (53%) продается через офлайн-каналы, включая магазины, рынки, киоски в переходах метро. В совокупности годовой оборот по этим каналам составляет порядка 2,9 млрд рублей. На онлайн-торговлю приходится 47% всего поддельного парфюма, или 2,7 млрд рублей в год.

В социальных сетях контрафактный парфюм и косметику реализует более 70% аккаунтов (31 тысяча из 44 тысяч). Из общего числа «продающих» постов 85% предлагает поддельную продукцию (595 тысяч из 700 тысяч).

При этом, средняя стоимость оригинального парфюма составляет около 3500 рублей. Почти в 4 раза ниже стоимость не оригинальных духов — 800 рублей. Разница между оригинальной и контрафактной косметикой так же значительна: средняя цена оригинала составляет 500 рублей, подделки — 250 рублей.

Специалисты компании в марте 2020 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Опрос показал, что чаще всего россияне приобретают такие предметы косметики, как тушь для ресниц (купили 75% опрошенных), помада для губ (58% опрошенных) и тональный крем (50% опрошенных). В свою очередь, духи и туалетную воду приобретали 71% опрошенных.

Данные опроса показывают, что покупатели контрафактной продукции в большинстве случаев понимают, что приобретают неоригинальный товар. Так, среди покупателей поддельной косметики 76% отметили, что осознавали факт приобретения контрафакта; среди покупателей поддельного парфюма аналогичный ответ дали 77% опрошенных.