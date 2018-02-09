Оборот розничной торговли в России увеличился на 1,2%

Российский рынок ритейла вернулся к росту после двух лет падения. По данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ по итогам прошлого года увеличился на 1,2% по сравнению с 2016 годом, до 29,804 трлн рублей.

В 4-м квартале оборот российской розницы увеличился на 3%, до 8,023 трлн рублей, что предполагает ускорение к динамике предыдущего квартала (2,1%).

В декабре оборот розничной торговли в России увеличился на 3,1%, до 3 трлн 81,5 млрд рублей (консенсус-прогноз предполагал рост на 3%). Рост рынка также ускорился по сравнению с динамикой ноября (2,7%).

Продажи продовольственной розницы по итогам прошлого года выросли на 0,5%, до 14 трлн 359,3 млрд рублей, непродовольственной — на 1,9%, до 15 трлн 444,7 млрд рублей.

К концу года ускорился рост продаж продовольственных товаров: оборот торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в декабре повысился на 3,4%, до 1 трлн 488,8 млрд рублей (в ноябре — на 2,2%), в IV квартале — на 2,9%, до 3 трлн 962,3 млрд рублей (в III квартале — на 1,9%).

Продажи непродовольственных товаров в декабре, напротив, замедлили рост до 2,8% с 3,2% в ноябре (объем продаж составил 1 трлн 592,7 млрд рублей). В целом в 4-м квартале рост ускорился — до 3,1% с 2,4% в 3-м квартале (объем продаж составил 4 трлн 8,1 млрд рублей).

По данным Росстата, в 2016 году оборот розничной торговли в России сократился на 4,6%, в 2015 году — на 10%.