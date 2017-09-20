+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Оборот розничной торговли в России вырос на 1.9%

Оборот розничной торговли в РФ в январе-августе 2017 г увеличился на 0,2% в сравнимых ценах по сравнению с идентичным периодом прошедшего года — до 18,998 триллиона рублей, летом — повысился на 1,9%, до 2,592 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Аналитики предсказывали повышение оборота розничной торговли летом на 1,2 процента в годовом выражении.

Рост продаж пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий летом ускорился до 1,7% с 0,2% в июле (в прошлые месяцы с самого начала этого года динамика была отрицательной).

В конце лета оборот розничной торговли на 93,4 процента формировался торгующими организациями и персональными бизнесменами, осуществляющими деятельность вне рынка.

«В январе-августе 2017 оборот розничной торговли в сравнении с январем-августом предыдущего 2016 г в сравнимых ценах вырос на 8,7%», — сказали в ведомстве.

По располагаемой последней информации Госстата, летом по сравнению с июлем текущего года этот показатель увеличился на 4,9%, а по сравнению с августом-2016 — на 9,8%.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

18 сентября / Комментарии
В «Перекрестке» появились электронные подарочные сертификаты

В «Перекрестке» появились электронные подарочные сертификаты

Торговая сеть «Перекресток» выпустила в продажу электронные подарочные сертификаты. Приобрести электронный сертификат можно на сайте компании. Предъявить для оплаты покупок приобретенный подарочный сертификат можно как с экрана телефона, так и в распечатанном виде.

далее →

18 сентября / Комментарии
Сеть магазинов «DOMO» признана банкротом

Сеть магазинов «DOMO» признана банкротом

Арбитражный суд Татарстана вынес решение о банкротстве ОАО DOMO. В установленные законом сроки поступили требования от 14 кредиторов на сумму 10,3 млрд рублей. На сайте Арбитражного суда сообщается, что 24 августа, когда прошло первое собрание кредиторов, в реестр требований включили требования 10 кредиторов третьей очереди на 8,6 млрд .

далее →

15 сентября / Комментарии
Кредиты увеличили оборот розничной торговли в России

Кредиты увеличили оборот розничной торговли в России

Оборот розничной торговли в России во втором квартале 2017 года стал расти, так как россияне начали больше потреблять за счет кредитования.

далее →

15 сентября / Комментарии
Ритейлер Carlo Pazolini признан банкротом

Ритейлер Carlo Pazolini признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал крупного российского обувного ритейлера Carlo Pazolini банкротом. В компании введено конкурсное производство сроком на полгода.

далее →

14 сентября / Комментарии
На автозаправках «Роснефти» появятся магазины «Пятерочка»

На автозаправках «Роснефти» появятся магазины «Пятерочка»

Российский ритейлер X5 Retail Group, может открыть свои магазины на АЗС «Роснефти». На одной из заправок в Московской области «Пятерочка» уже работает в пилотном формате.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!