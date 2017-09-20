Оборот розничной торговли в России вырос на 1.9%

Оборот розничной торговли в РФ в январе-августе 2017 г увеличился на 0,2% в сравнимых ценах по сравнению с идентичным периодом прошедшего года — до 18,998 триллиона рублей, летом — повысился на 1,9%, до 2,592 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Аналитики предсказывали повышение оборота розничной торговли летом на 1,2 процента в годовом выражении.

Рост продаж пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий летом ускорился до 1,7% с 0,2% в июле (в прошлые месяцы с самого начала этого года динамика была отрицательной).

В конце лета оборот розничной торговли на 93,4 процента формировался торгующими организациями и персональными бизнесменами, осуществляющими деятельность вне рынка.

«В январе-августе 2017 оборот розничной торговли в сравнении с январем-августом предыдущего 2016 г в сравнимых ценах вырос на 8,7%», — сказали в ведомстве.

По располагаемой последней информации Госстата, летом по сравнению с июлем текущего года этот показатель увеличился на 4,9%, а по сравнению с августом-2016 — на 9,8%.