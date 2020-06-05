Оборот СберМаркета в мае превысил 2 млрд рублей

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет раскрыл результаты работы в мае.

За год СберМаркет увеличил количество доставленных заказов в 20 раз — в мае курьеры и эксперты по закупкам сервиса собрали и доставили клиентам более 505 тысяч заказов. Оборот СберМаркета в мае составил 2,028 млрд.рублей — в 18,8 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. По сравнению с апрелем оборот сервиса вырос на 35%.

По данным аналитиков лаборатории «СберДанные», размещенных на портале SberIndex.ru, траты россиян в категории «Продуктовые магазины» увеличивались относительно 2019 года все три последних месяца. В марте рост составлял 7,7% г/г, в апреле 11% г/г, а в мае — 10,2% г/г

В прошедшем месяце количество ежедневно доставленных клиентам заказов превысило 20 тысяч, а в один из дней команда СберМаркета поставила новый рекорд для сервиса — более 22 тысяч доставленных заказов за один день. Компания увеличила ежедневное количество доставок в 2 раза менее чем за 2 месяца — в начале апреля сервис преодолел отметку в 10 тысяч выполненных заказов в день.

«По нашим оценкам, мы уже опередили лидирующих игроков и заняли первое место, как самостоятельный игрок доставки продуктов. За прошедшую весну СберМаркет вышел на темпы роста в 20 раз год к году, что ранее не показывала ни одна другая компания в российском e-commerce. При этом, мы не сбавляем темпы роста: продолжаем расширять покрытие сервиса по всей стране, подключаем новых ритейлеров, улучшаем качество сервиса», — говорит Асан Курмангужин, генеральный директор СберМаркет.

В мае СберМаркет продолжил расширять географический охват работы сервиса и начал работу в 13 новых городов — всего СберМаркет теперь работает в 75 городах России. До конца июня компания планирует запуск во всех субъектах Российской Федерации.

В течение апреля и мая СберМаркет подключил к своей платформе 151 гипермаркет и торговый центр из 11 партнеров ритейлеров — в 2 раза больше, чем за всё время существования компании до этого (в конце марта к сервису были подключены 115 торговых точек).

СберМаркет входит в Экосистему Сбербанка, на сегодняшний день сотрудничает с 11 федеральными и региональными ритейлерами. Сервис работает в 75 городах России. Оборот СберМаркет за 1 квартал 2020 года составил 1,5 млрд.рублей.

Экосистема Сбербанка включает свыше 40 компаний, которые предоставляют услуги в областях: электронная коммерция, телемедицина, недвижимость, логистика и доставка, телекоммуникации, ресторанный бизнес, сервис доставки продуктов, облачные сервисы, поиск вакансий и сотрудников и многие другие.